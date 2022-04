Polícia Nacional em formação ambiental

No âmbito da execução do projeto de criação de uma unidade policial vocacionada para as questões ambientais, com destaque para a prevenção e o combate contra os delitos ambientes, a destacar: a flora, a fauna, inertes, salubridade pública e poluição sonora, à luz do artigo 32.° do Decreto-Lei n.° 21/2021, de 25 de agosto, que aprova a revisão da Orgânica da Polícia Nacional, decorreu de 04 a 12 de abril de 2022, a Formação dos integrantes deste novo corpo policial – Unidade de Proteção do Ambiente e da Biodiversidade (UPAB).

Durante a sessão de formação, foram ministrados conteúdos à volta da temática ambiental, como a legislação, monitorização, intervenção policial e primeiros socorros, onde, para tal, além da PNSTP, contámos com a experiência dos técnicos da Direcção das Florestas e da Biodiversidade de STP, do Serviço Nacionais de Proteção Civil e Bombeiros e da Bird Life (Obô Ôvyô).

Formação de Polícias

Abate e serragem de árvores

Importa frisar que a temática sobre o Ambiente é vasta e, naturalmente, requererá haver formações contínuas.

