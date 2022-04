Taxistas cortam ligação terrestre entre São Tomé e Neves

Os taxistas que ligam cidade a cidade capital-São Tomé, à cidade de Neves no norte da ilha, decidiram cortar a circulação de transportes na estrada nacional número 1, mais concretamente na zona da Ribeira Funda.

Tudo porque o governo ainda não conseguiu reabilitar a pequena ponte da Ribeira Funda. A ponte foi destruída pelas enxurradas de Dezembro do ano passado. Foi construída numa operação relâmpago que criou uma via alternativa, que também desabou alguns dias depois.

Assim, a circulação de viaturas na Ribeira Funda passou a ser feita dentro do caudal do riacho.

«Tem provocado estragos avultados nas viaturas. Água salgada está danificar os discos, e outras peças das viaturas», reclamou o taxista Silvério Lima.

Bloqueada a estrada que dá acesso a cidade de São Tomé, as palaiês (vendedoras de peixe..etc) da cidade de Neves não puderam comercializar os seus produtos na capital. Os camiões cisterna que transportam combustíveis do reservatório localizado na cidade de Neves para abastecer o resto do país, também ficaram retidos na ponte da Ribeira Funda.

Greve e bloqueio dos taxistas na Ribeira Funda

Albertino Barros, Presidente Câmara de Distrital de Lembá, passou a bola para o Governo Central.

«Esperamos que o governo encontre alternativas e que a reconstrução da ponte aconteça nos próximos dias», afirmou o autarca de Lembá.

Cremildo Gaspar, é outro taxista inconformado com a situação. Disse que cerca de 40 viaturas de marca Hiace, que asseguram o transporte de pessoas e mercadorias entre Neves e a Capital São Tomé, já avariam por causa do contacto com a água salgada no riacho fundo da Ribeira Funda.

«Jorge Bom Jesus ainda não chegou aqui. Quem veio aqui foi o ministro das obras públicas», desabafou Cremildo Gaspar.

O Ministro das Obras Públicas, Osvaldo Abreu, prometeu solução para breve. «O ministro disse que está a espera da realização do concurso público, para realizar as obras», acrescentou o taxista.

Consequência directa do bloqueio da estrada nacional número 1, na Ribeira Funda, São Tomé começou a registar corte no fornecimento de energia eléctrica à população. Os geradores da empresa de electricidade EMAE, já não têm gasóleo suficiente para fornecer electricidade. Os camiões cisterna oriundos da cidade de Neves não conseguem passar pelo riacho da Ribeira Funda.

Passageiros e turistas bloqueados na Ribeira Funda

O bloqueio à travessia no riacho fundo da Ribeira Funda, põe também em causa o fornecimento da cerveja Rosemapara a população do país. A fábrica de cerveja está localizada na cidade de Neves. Os clientes em São Tomé podem se confrontar também nos próximos dias com uma redução do stock da Rosema.

Abel Veiga