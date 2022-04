Navio patrulha “Zaire” efetua reboque de navio à deriva em São Tomé e Príncipe

O navio patrulha “Zaire”, da Marinha Portuguesa, em missão de apoio à fiscalização dos espaços marítimos e de capacitação marítima da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, foi empenhado, no período de 19 a 21 de abril, no reboque do navio rebocador “Grecale Secondo”, que se encontrava à deriva nas proximidades do Ilhéu das Rolas, contribuindo para a segurança marítima na zona sul da Ilha de São Tomé.

No final do dia 19 de abril, após informação da existência de uma embarcação à deriva a sul da Ilha de São Tomé, e em estreita coordenação com a Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, o NRP “Zaire” deslocou-se para a área de busca, tendo, já durante a noite, detetado o navio rebocador, sem qualquer tripulante a bordo.

Operação do Navio Zaire

Após reconhecimento do estado do navio, realizado por militares da guarnição do “Zaire”, constatou-se que o navio se encontrava com uma avaria mecânica e sem os aparelhos que permitem que o navio fundeie em segurança. Por se constituir um perigo à navegação, configurando-se um potencial risco ambiental, as autoridades santomenses solicitaram que o NRP “Zaire” procedesse ao reboque do navio, tendo este sido iniciado na manhã de 20 de abril, com destino à Baía de Ana Chaves.

O reboque terminou na manhã de 21 de abril, nas proximidades do porto de São Tomé, com a entrega do navio “Grecale Secondo” a um rebocador portuário, sob a responsabilidade da ENAPORT – Empresa Nacional de Administração de Portos, tendo atracado ao cais, em segurança.

Resgate

O navio patrulha “Zaire”, operado por uma guarnição mista constituída por militares portugueses e santomenses, prossegue a sua missão, sendo um exemplo em matéria de cooperação bilateral entre os dois países lusófono e contribuindo, através de um esforço conjunto, para a segurança marítima das águas santomenses, em particular, e para a segurança marítima do Golfo da Guiné, em geral.

Fonte : Adido de Defesa da Embaixada da China em São Tomé e Príncipe