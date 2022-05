Equipa médica da China capacita estudantes do Instituto Superior de Ciências da Saúde

Os cinco médicos especialistas da 17ª missão chinesa de saúde em São Tomé e Príncipe, realizaram uma palestra com os alunos do Instituto Superior de Ciências da Saúde da Universidade de São Tomé e Príncipe.

Li Qiao médico cardiologista chinês deu aos estudantes do Instituto Superior de Ciências da Saúde, as noções básicas de uma intervenção de reanimação cardiopulmonar de um paciente.

Huang Chenglong médico chinês especialista em estomatologia, partilhou conhecimentos sobre os instrumentos utilizados na extracção de dente.

A prevenção co Cãncer do cólo do útero, foi outro tema da palestra. A médica genecologista Bai Liping, desenvolveu o tema numa perfeita interação com os estudantes do Instituto Superior de Ciências da Saúde.

As técnicas e vantagens da medicina tradicional chinesa, a Acupuntura também animaram a troca de experiência. O especialista chinês em acupuntura Liu Jianwei transmitiu aos alunos alguns segredos e técnicas do tratamento natural chinês.

Na área da cirurgia o especialista Yang Yi destacou os conhecimentos em torno da cirurgia vascular ou Angiologia.

Note-se que no quadro da cooperação entre São Tomé e Príncipe e a China no domínio da Saúde a equipa médica chinesa destacada no país, estabeleceu parceria com o Instituto Superior de Ciências da Saúde para formação e troca de experiências entre os médicos chineses e os estudantes de saúde.



