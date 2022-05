OMS e Portugal ofertaram a STP os primeiros testes de Dengue

A Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe e a Organização Mundial da Saúde, em resposta ao recente apelo do Governo são-tomense aos parceiros de desenvolvimento para apoiar a resposta nacional ao surto de dengue no país, entregaram na quarta feira ao Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, um primeiro lote de 2500 testes de antigénio para diagnóstico da dengue. Esses testes destinam-se a apoiar os serviços de saúde no diagnóstico atempado de infeções por dengue.

A doação de Portugal resulta do compromisso da Cooperação Portuguesa de apoiar o sistema nacional de saúde são-tomense e decorre no âmbito do projeto “Saúde para Todos – Reforço dos meios complementares de diagnóstico laboratoriais em São Tomé e Príncipe”, assinado em dezembro passado entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, IP, a Associação Marquês de Valle Flôr e o Ministério da Saúde da República de São Tomé e Príncipe, que tem por objetivo contribuir para o acesso universal da população são-tomense a cuidados de saúde de qualidade e promover o acesso a meios complementares de diagnóstico laboratoriais a nível central e distrital.

Este projecto tem igualmente em curso realização de obras e melhorias de infraestruturas nas oito unidades laboratoriais do país (Hospital Central Dr. Ayres de Menezes e laboratórios a nível distrital), e fornecimento de mobiliário, equipamentos, materiais, reagentes e consumíveis laboratoriais, além de assegurar assistência técnica e formação para a prestação de cuidados eficazes ao nível dos meios complementares de diagnóstico laboratoriais.

A Organização Mundial da Saúde, continua por sua vez a acompanhar o Governo ma melhoria da saude das população são-tomense, incluindo a preparação e resposta às emergências de saúde pública a fim de aumentar a resiliência dos sistemas de saúde de forma sustentável.

A OMS apoiou o Governo na elaboração do plano nacional de contingência da Dengue apresentado na semana passada aos parceiros de desenvolvimento. A ajuda da OMS além deste primeiro lote de teste de antigénios, compreende também vários apoios técnicos e de coordenação da resposta.

Assim, na próxima semana dois especialistas da OMS vão chegar ao país para trabalhar em conjunto com a equipa nacional. Entre os apoios técnicos destaca a vinda de um Entomologista para a luta anti-vectorial, e um outro em Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário, que virão juntar-se a epidemiologistas e coordenadores da OMS já a prestar serviço no país ao lado do governo.

Esta entrega da OMS enquadra-se numa assistência mais global à resposta às emergências, incluindo COVID-19, malária e dengue. Assim, citamos a aquisição de 2 maquinas RT-PCR, autoclaves, centrifugadoras e outros equipamentos, além de reagentes e testes que apoiaram no controlo da COVID-19 ao longo dos ultimos dois anos, e também 2 maquinas GeneXpert para descentralizar o serviço do laboratório para estarem mais próximo das pessoas, assim como a aquisção de mais de 80 mil testes rápidos para despistar a COVID-19, formação dos técnicos nacionais em vários domínios essenciais da resposta em São Tomé e no Príncipe, entre outros.

Os testes foram entregues às competentes autoridades sanitárias santomenses, esta quarta-feira, 25 de Maio pelas 10h00, numa cerimónia presidida por sua S.Exa o Primeiro-ministro e Chefe de Governo de São Tomé e Príncipe, Dr. Jorge Bom Jesus, e nela participaram, igualmente o Embaixador de Portugal, Rui de Carmo, a Representante da Organização Mundial da Saúde, Dra Anne Ancia, alem de altas individualidades do Governo e do sector da saúde.

Os testes serão distribuídos pelos laboratórios dos 7 distritos do país, incluindo a Região Autónoma do Príncipe e o Hospital Central Ayres de Menezes.

Fonte : OMS