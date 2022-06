911 crianças foram tratadas com fluor para evitar a cárie dentária

São crianças de 6 distritos da ilha de São Tomé, e frequentam 8 escolas primárias. No total 911 crianças cujo o problema de saúde oral, foi tratado através da fluoridação dentária.

Uma técnica de combate a cárie, implementada pela equipa médica da República Popular da China. Os médicos chineses deram início a campanha de fluoridação dentária para previnir a cárie dentária no seio das crianças são-tomenses, no dia 28 de Abril passado.

Uma campanha que terminou exactamente no fecho do ano lectivo. Segundo a equipa médica da China, a campanha de fluoridação dentária e de tratamento das patologias dentárias que afectam as crianças, terminou no dia 10 de Junho.

Criança na escola primária recebe tratamento da equipa médica da China

A equipa médica da China, avançou com a campanha de fluoridação após estudo realizado no terreno, que confirmou a cárie dentária como sendo um dos principais problemas de saúde dentária no seio das crianças.

Médicos chineses são assistência às crianças

As escolas primárias de Caldeiras, de Pantufo, de Batepa, de Angolares, de Riboque Santana, de Guadalupe, de Conde, e a escola primária Mãe Clara, foram os alvos da campanha que pretende reduzir a incidência da cárie dentária, no seio das crianças de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga