Educação é prioridade na cooperação entre a China e STP

É uma garantia dada por Xu Yingzhen, embaixadora da República Popular da China em São Tomé Príncipe. O sector da educação é a prioridade na cooperação bilateral com São Tomé e Príncipe, porque o arquipélago é um país de jovens.

«São Tomé e Príncipe, tem uma população muito jovem. Por isso a educação é fundamental para este país. O Governo chinês presta muita atenção e assume o sector da educação como área prioritária na cooperação bilateral», confirmou a diplomata chinesa.

Xu Yingzhen, deu esta garantia à ministra da educação e ensino superior Julieta Rodrigues. Foi na cerimónia de inauguração de duas salas de aulas construídas com apoio financeiro da China, na escola secundária de Caixão Grande.

Embaixadora da China – Xu Yingzhen

A ampliação de número de salas de aulas na escola da Vila de Caixão Grande, dá resposta ao aumento da população escolar. Por falta de salas de aulas, as crianças de Caixão Grande percorriam diariamente cerca de 2 quilómetros até a escola básica de Lemos.

«China acolheu a nossa solicitação e estamos aqui a inaugurar essas duas salas de aulas», referiu a ministra da educação Julieta Rodrigues.

Em representação dos pais e encarregados de educação, Alexandrina Afonso, destacou que para São Tomé e Príncipe desenvolver, «é necessário investir na educação».

Inauguração das salas de aulas na escola de Caixão Grande

Para além da atribuição de bolsas de estudo para os estudantes de São Tomé e Príncipe, a comunidade chinesa em São Tomé e Príncipe apoia a cooperação bilateral no domínio da educação. Segundo a embaixadora Xu Yingzhen a comunidade chinesa apoia as escolas e jardins de São Tomé e Príncipe com equipamentos e outros materiais necessários para a melhoria do ensino.

O Ministério da Educação e Ensino Superior, persegue a educação de qualidade, que é um dos objectivos de desenvolvimento sustentado, definido pelas Nações Unidas.

Abel Veiga