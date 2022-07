Médicos chineses realizaram a primeira cirurgia laparoscópica em STP

Numa nota enviada a redacção do Jornal Téla Nón, a 17ª missão médica chinesa em São Tomé e Príncipe, anuncia que foi concluída e com sucesso a primeira ressecção laparoscópica de um enorme cisto pélvico no sistema de saúde do país.

A operação bem sucedida foi realizada no dia 7 de Julho. O acontece cirúrgico que acaba por ser histórico em São Tomé e Príncipe, foi realizado pela doutora Bai Liping.

Segundo a nota da missão médica da China, a obstetra e ginecologista da equipa médica chinesa, Bai Liping, empregou habilidades e técnicas cirúrgicas avançadas, para conseguir remover o cisto mesossalpinge esquerdo com 12 centímetros de comprimento.

Primeira cirurgia laparoscópica de cisto pélvico em STP

Um laparoscópio de portal único foi o instrumento utilizado na cirurgia. «Preservou a trompa de falópio e o ovário da paciente», explica a equipa médica chinesa.

Yang Yi, cirurgião geral e chefe da equipa médica chinesa em São Tomé e Príncipe, auxiliou a sua compatriota ginecologista na conclusão da cirurgia.

«A paciente de 31 anos de idade passou bem após a cirurgia e recebeu alta hospitalar, três dias após a cirurgia», concluiu a equipa médica chinesa.

Note-se que no ano 2019 e quadro da cooperação entre a China e São Tomé e Príncipe no domínio da saúde, o hospital universitário de Sichuan da China doou um conjunto completo de equipamentos laparoscópicos ao hospital Central Ayres de Menezes de São Tomé.

Cirurgião geral Yang Yi, e a médica obstetra e ginecologista Bai Liping

O donativo em equipamento hospitalar enquadra-se no mecanismo de assistência e de contrapartida China-África, que visa construir em conjunto uma comunidade de saúde China-África.

Abel Veiga