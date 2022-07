Wentian, mais uma proeza da China no espaço

Wentian, o primeiro módulo de laboratório da estação espacial da China, atracou com sucesso com a combinação do módulo central Tianhe, de acordo com a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA, em inglês).

O Wentian, lançado na tarde do último domingo, atracou no porto frontal do Tianhe às 03h13 desta segunda-feira (horário de Beijing), depois que entrou na órbita planejada e completou o ajuste de estado.

Todo o processo levou aproximadamente 13 horas, revelou a CMSA.

É a primeira vez que duas naves espaciais de 20 toneladas da China realizaram contato e acoplamento em órbita e também a primeira vez que foram realizados durante a estadia em órbita dos astronautas na estação espacial.

Mais tarde, os astronautas da Shenzhou-14 entrarão no Wentian como planejado, informou a CMSA.

Fonte – Rádio Internacional da China