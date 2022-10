“Startup Universidades” para fomentar o empreendedorismo jovem

A Incubadora Central da REINA – Rede Nacional de Incubadoras e Aceleradoras de Negócio de São Tomé e Príncipe, irá acolher, nos próximos dias 20, 21 e 22 de outubro, o programa “STARTUP UNIVERSIDADES”, que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo jovem.

Esta iniciativa, destinada a todos os jovens universitários, pretende, de uma forma dinâmica e intensiva, desenvolver diversas competências e integrar os alunos numa rede de contatos, incentivando-os com a possibilidade de criarem e desenvolverem o seu próprio projeto com impacto.



O programa irá contar com a metodologia “Startup Academy Plan”, uma ferramenta de Design Thinking que oferece ao empreendedor uma visão global do seu modelo de negócio, debruçando-se sobre as principais áreas de definição e desenvolvimento de um projeto.

Ao longo destes dias, os presentes irão contar com sessões como “Empreendedorismo e Proposta de Valor”, onde irão abordar brevemente o conceito de empreendedor e perceber a importância da criação de um projeto com um propósito e uma Proposta de Valor com Impacto; “Marketing”, onde irão definir o seu produto, preço, promoção, local de distribuição e principais parcerias; “Finanças”, com a apresentação dos conceito base que deverão ter em conta em qualquer negócio; e “Como Fazer Um Pitch?” através de recomendações e dicas práticas, para uma apresentação clara e objetiva do projeto. Após cada sessão, existirão também diversos momentos descontraídos de teamwork, com objetivo de solidificar as aprendizagens e de as desenvolver de acordo com o projeto escolhido.



No último dia do programa, iremos contar com o painel “O Ecossistema Empreendedor de São Tomé e Príncipe”, seguido da apresentação pública dos projetos desenvolvidos pelos empreendedores.

O programa está aberto a todos os jovens, que procuram motivação e acompanhamento, para desenvolver as competências necessárias para desenvolver o seu projeto.

As inscrições estão abertas até ao dia 18 de Outubro e irá acontecer uma Sessão de Lançamento no dia 14 de Outubro pelas 14H00 na Incubadora Central.

FONTE : Incubadora Central da REINA