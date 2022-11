AFB-STP elege três “pilares” para a nova gestão

São Tomé e Príncipe e o Brasil têm uma relação de longa data. Por esta razão, vários são os estudantes são-tomenses que desembarcam no Brasil para frequentar o ensino superior. Como consequência, vários quadros nacionais formam-se no Brasil, e hoje existe uma pluralidade de profissionais de São Tomé e Príncipe unidos pela particularidade de se terem formados no Brasil. Este aspeto resultou na criação, em 2011, da Associação dos Formados no Brasil, em São Tomé e Príncipe (AFB- STP).

No dia 10 do pretérito mês realizou-se no Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, agora renomeado Instituto Guimarães Rosa em São Tomé, o processo para a eleição de uma nova direção da Associação dos Formados no Brasil.

Um momento, portanto, em que se celebrou a vitalidade e reforço dessa mesma instituição. A nova direção, à semelhança do que tem sido praticado pelas direções anteriores, pretende realizar uma série de iniciativas que visem preservar os ganhos tangíveis existentes e reforçar os laços de amizade entre os seus membros e não só.

O entendimento subjacente é que, como membros da AFB- STP, este deve ser o principal objetivo: fortalecer a confiança, promover a união e potencializar a instituição. A associação precisa crescer forte, face ao número de membros que tem. Novamente, o foco principal da nova direção é o reforço da instituição.

É necessário dar especial ênfase ao reforço da instituição para que a associação recupere o lugar que já ocupou no passado na sociedade santomense e nisso deve ser dada especial atenção às relações e comunicação entre os seus membros. É igualmente importante dar ênfase ao relacionamento que a associação estabelece com os seus diversos parceiros.

O facto de a instituição ser marcada por multidisciplinaridade, com a presença de pessoas de vários campos do conhecimento e de vários setores, é um aspeto importante que contribui para o seu maior alcance. Por exemplo, significa que a associação representa uma riqueza de conhecimentos que pode agregar, em diversos ramos, respostas aos vários desafios da atualidade. Este aspeto será, também, de particular importância para as áreas de intervenção que a associação definiu como suas prioridades, a saber, a área social, a área cultural, e a área científica. São áreas em que a associação pode desempenhar um papel importante, por ter um amplo escopo multidisciplinar.

A nova direção tem recebido expressões de apoio por parte dos seus membros, em particular, os das direções anteriores, que têm demonstrado um grande nível de cooperação. Ao decidir submeter o presente texto à publicação, a direção atual fá-lo não só como um agradecimento pelo nível de cooperação que tem vindo a receber dos citados membros, como também para elogiar todos aqueles que ajudaram a fundar a associação, bem como os parceiros nacionais e internacionais que, ao longo dos anos, têm vindo a colaborar com a Associação dos Formados no Brasil, em S. Tomé e Príncipe.

Corpo directivo:

Por Conselho de Direção da AFB- STP (afb.apoio@gmail.com)

Cicley Dias do Sacramento (Presidente)

Evalda da Conceiçao Santos Daio (Vice-Presidente)

Neyla Danqua dos Ramos (Secretária-geral)

Gerseley Ivanick Mandinga Lopandza (Tesoureiro)

Luis Carlos Pinheiro Marques (Vogal)

Jerio Lima Fernandes (Vogal)

Vanda Lopes Camblé (Vogal)

Martins dos Santos/Instituto Guimarães Rosa em São Tomé