Índia manifesta reforço da cooperação com STP

O Embaixador da Índia, Raghu Gururaj, reafirmou o desejo da Índia de cooperar com o Governo de São Tomé e Príncipe em vários setores nos próximos meses. A informação foi revelada durante o encontro que manteve hoje com o primeiro-ministro são-tomense Patrice Trovoada.

O Embaixador transmitiu as suas mais tristes saudações e felicitações ao Primeiro-Ministro são-tomense pela sua eleição como Primeiro-Ministro e estendeu o seu total apoio a todas as actividades de desenvolvimento do novo governo.

Raghu Gururaj afirmou que a Índia tem pontos fortes garantidos em áreas como saúde, fabricação de produtos farmacêuticos, serviços de TI, desenvolvimento de software, engenharia, tecnologia e telecomunicações. Muitas empresas privadas indianas que já operam na África Oriental estão interessadas em explorar o mercado são-tomense para investimentos, manufatura e comércio. O embaixador também informou o primeiro-ministro sobre a situação de alguns dos projetos em andamento.

O Primeiro-Ministro Sr. Patrice deu as boas-vindas ao Embaixador e afirmou que a Índia é um país grande com muitos pontos fortes e disse que a Índia será um parceiro de desenvolvimento chave para São Tomé no futuro.

Fonte – Embaixada da Índia em São Tomé e Príncipe