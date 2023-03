“Muzongué” marcou o Dia Mundial da Alimentação Escolar em Madalena

A secular escola Albertina Matos na Vila da Madalena está a ser reabilitada. Mas, a horta escolar continua a ser cultivada. A horta escolar de Albertina Matos destacou-se no país, pela produção abundante de hortaliças e frutas.

O empenho da direcção da escola, dos professores, dos encarregados de educação, e dos alunos transformou a horta num celeiro que alimenta a cantina escolar.

Uma prova de que é possível garantir a segurança alimentar nas escolas, sem o permanente pedido de ajuda alimentar internacional. Um exemplo a seguir, que recebeu visitas de várias instituições do Estado e internacionais, incluindo do malogrado ex-Presidente da República Evaristo Carvalho.

1 de Março dia mundial de alimentação escolar, a horta da escola Albertina Matos, e da escola vizinha de Potó, foram palco das celebrações.

«Foi uma actividade com objectivo de valorizar os produtos locais», referiu Umbelina dos Santos, Director da Escola Albertina Matos.

Nos últimos anos, a escola de Madalena tem produzido produtos locais, para produção dos mais variados pratos típicos do país. No dia 1 de Março as crianças da Madalena saborearam o “Muzongué”. Um prato típico feito com base em folhas e também frutos produzidos na horta.

Região predominantemente agrícola, Madalena era a principal produtora de agrião na ilha de São Tomé. Uma planta rica em ferro, e que abundava no rio Moinho, que atravessa a Vila.

Saudades do Muzongué, que foram saciadas pelas crianças de hoje, que estão mais habituadas a comer produtos importados e congelados.

«Concurso de desenho,dramatização ,tudo a volta da horta escolar», contou o director da escola Albertina Matos.

Segundo o ministério da Educação, a frase do Dia Mundial da Alimentação Escolar foi «Comemos o que Plantamos».

Abel Veiga