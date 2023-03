Madeireiros e Carvoeiros podem ser convertidos em criadores de gado

Foi na roça Benfica, na região da Madalena, interior de São Tomé, que o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, celebrou o dia internacional das florestas, e apresentou algumas medidas para travar a destruição da biodiversidade.

O Ministro da Agricultura, Abel Bom Jesus, disse que as áreas que estão a ser devastadas pelo abate das árvores vão ser transformadas em pastos para criação de gabos caprino(cabras) e ovino(carneiros).

Os carvoeiros(pessoas que abatem as árvores para produzir carvão), e os madeireiros, vão podem convertidos em produtores de carne e leite.

«Vamos atribuir esses espaços aos madeireiros e aos carvoeiros, para produzirem gados caprino ou ovino, como forma de tirarem de lá a sua rentabilidade», declarou o Ministro da Agricultura.

A carne de cabra é uma das mais caras no mercado são-tomense. E o leite de cabra, pouco utilizado no país, produz um dos melhores queijos do mundo. Fontes de renda que poderão ser exploradas, e contribuir para a preservação da ainda rica biodiversidade que as florestas produzem em São Tomé e Príncipe.

«As florestas já carecem das espécies de valor. E assim estamos a pôr em causa a própria fauna, que se alimenta dos frutos de tais plantas de valor», alertou Adilson da Mata, Director Geral das Florestas de São Tomé e Príncipe.

A director estima que cerca de 10 mil pessoas exploram diariamente os recursos das florestas, com destaque para os carvoeiros, os madeireiros, os médicos tradicionais, e também as unidades fabris que surgiram no país e que produzem bebidas afrodisíacas.

Na celebração do dia das florestas, as crianças deram o exemplo que deve ser seguido pelos mais velhos. Plantaram no terreno da roça Benfica várias espécies de árvores que estão em vias de extinção.

Abel Veiga