Pesquisa da FAO revela que florestas empregam 42 milhões de pessoas no mundo 

PARCERIA – Tèla Nón / Rádio ONU

Deste total, 25% são mulheres que enfrentam disparidades em maior proporção na Europa, onde setor abriga 1,8% de funcionários masculinos e somente 0,5% de funcionárias; levantamento traz primeiras estimativas desagregadas por sexo.

Em todo o mundo, as florestas são casa e trabalho para 42 milhões de pessoas. E a Ásia é a região com a maior parcela de profissionais do setor florestal, seguida por Europa, África e Américas.

Os dados constam da nova pesquisa “Metodologia atualizada para quantificar o emprego no setor florestal: estimativas globais e regionais”.

Ásia e Américas

O estudo, que analisa dados de 2011 a 2022, inclui as primeiras estimativas globais de emprego desagregadas por sexo para o setor florestal.

A pesquisa foi compilada em parceria com o Instituto Florestal Thünen e duas agências da ONU: a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, e a Organização Internacional do Trabalho, OIT.

No documento, as mulheres representam 25% desta força de trabalho com 10,6 milhões de empregos. Ao todo, a mão-de-obra florestal abriga cerca de 1,2% dos postos de trabalho no globo, um declínio em comparação com 2011 quando o total era de 3,1%.

A Ásia tem cerca de 1,4% desses empregos. Na Europa, a participação diminuiu ligeiramente, de 1,3% em 2011 para 1,2% em 2022.

Cifor/Ulet Ifansasti

Na Indonésia, muitas pessoas dependem da biodiversidade florestal para sua subsistência.

Pandemia da Covid-19

Já a África apresentou flutuações começando em 1,2% em 2011, atingindo o pico em 2016 e diminuindo para 1,0% em 2022. Nas Américas, a taxa de emprego nas florestas permanece estável ​​em torno de 0,8%, com pequenas mudanças após a pandemia da Covid-19.

O estudo conjunto utiliza dados anuais do setor e seus subsetores para 182 países, representando 99% da área florestal mundial. O documento inclui as primeiras estimativas globais de emprego desagregadas por sexo para o setor florestal, destacando disparidades persistentes entre mulheres e homens em todas as regiões.

Sustentabilidade e exploração

A maior disparidade foi encontrada na Europa, onde 1,8% dos homens e apenas 0,5% das mulheres estavam empregados no setor florestal em 2022. Em contraste, essas disparidades foram menores na África, nas Américas e na Ásia.

As florestas contribuem para as economias nacionais e para o desenvolvimento sustentável, criando empregos, gerando valor econômico e apoiando a sustentabilidade ambiental.

Em todo o setor, a fabricação de madeira e produtos de madeira continua sendo a maior fonte de emprego, representando aproximadamente 58% dos postos de trabalho nas florestas, seguida pela silvicultura e exploração madeireira e pela fabricação de celulose e papel.