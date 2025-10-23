A amoreira: símbolo vivo da identidade e sustentabilidade em São Tomé e Príncipe

A amoreira tornou-se a árvore emblemática do arquipélago de São Tomé e Príncipe. Embora não endémica, esta espécie secular enraizou-se profundamente na paisagem e na cultura nacional, assumindo um papel central na vida quotidiana e na construção identitária do país.

Grande parte da população santomense reside em habitações de madeira, muitas das quais edificadas com materiais provenientes da amoreira, reconhecida pela sua elevada qualidade e durabilidade.

“Ela serve tanto para a construção e é uma espécie que produz madeira de alta e boa qualidade”, sublinhou Adilson da Mata, diretor das Florestas e Biodiversidade.

Altamente adaptável ao ecossistema agroflorestal, a amoreira é atualmente a espécie mais procurada no país. O seu abate passou a ser regulado por critérios rigorosos definidos pela Direção das Florestas e Biodiversidade, que tem igualmente intensificado as campanhas de plantio em todo o território nacional.

“Tanto pelo seu valor económico como ambiental, damos especial importância a esta árvore que é a amoreira”, destacou Leonel do Rosário, do Núcleo Juvenil do Ambiente do distrito de Cantagalo.

Durante a Semana Nacional das Florestas, um dia foi consagrado ao plantio de árvores, maioritariamente amoreiras, numa iniciativa que teve lugar na Roça Kobó d´Ucú e contou com a participação da Primeira-Dama de São Tomé e Príncipe.

“As árvores que foram cá plantadas constituem um dom. Este dom que Deus nos deu, que é a árvore, representa um futuro para as novas gerações”, afirmou Fátima Vila Nova.

O reflorestamento tem-se afirmado como uma das prioridades da política governativa, num momento em que São Tomé e Príncipe foi oficialmente reconhecido como Reserva Mundial da Biosfera.

“Temos que continuar a trabalhar para preservar este tesouro que temos, tanto ao nível da biodiversidade terrestre como marítima”, enfatizou Nilda da Mata, Ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável.

As florestas desempenham um papel vital para o equilíbrio do planeta: regulam o clima, protegem os solos, preservam a biodiversidade e asseguram condições fundamentais à vida humana.

Em São Tomé e Príncipe, a amoreira representa mais do que uma árvore — é símbolo de resiliência, sustentabilidade e esperança.

José Bouças