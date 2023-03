Dia Internacional das Florestas enfatiza relação benéfica para a saúde

PARCERIA – Téla Nón / Radio ONU

Desmatamento, ação de insetos, incêndios e secas causam o desaparecimento de dezenas de milhões de hectares por ano; contacto com selvas traz ganhos para a saúde, como a purificação da água, limpeza do ar, captura do carbono.

Florestas e saúde é o lema do 21 de março, Dia Internacional das Florestas. Estima-se que 50 mil espécies de plantas sejam usadas para fins medicinais.

Falando à ONU News, de Nova Iorque, a especialista de Gestão de Programas de Assuntos Florestais nas Nações Unidas, Bárbara Távora, enfatizou a importância da conservação das matas e seus recursos.

Futuro saudável

“Em tempos de crise, temos que restaurar a importância de um futuro verde e sustentável. O dia oferece a oportunidade para ressaltar como florestas são importantes para todos os aspetos da nossa saúde, da saúde animal e da saúde do planeta. Florestas limpam o ar que respiramos e a água que bebemos. Nos dão alimento, combustível, remédios e renda. Florestas são essenciais para o nosso bem-estar. Pensemos na importância que as florestas, ou mesmo uma árvore, têm em nossas vidas. Celebremos as florestas. Cuidemos delas e assim teremos um futuro saudável.”

Estudos revelam que uma visita a um ambiente florestal pode provocar a queda da pressão arterial e da pulsação, além de reduzir a substância com influência nesses problemas de saúde, o cortisol.

Na celebração, as Nações Unidas ressaltam como tem sido crucial o manejo florestal sustentável e o uso dos recursos desse setor para combater as mudanças climáticas e contribuir para a prosperidade e o bem-estar das gerações.

A lista de funções utilitárias das matas inclui seu papel na redução da pobreza e para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS.

Mudança climática

Para a saúde humana, os benefícios envolvem purificar a água, limpar o ar, capturar carbono para combater a mudança climática, fornecer alimentos, medicamentos e melhorar o bem-estar.

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, faz um apelo para que os países possam proteger estes recursos naturais que por ano desaparecem 10 milhões de hectares por causa do desmatamento. A quantidade equivale ao tamanho da Islândia.

© CIAT/Neil Palmer

A ação danosa de pragas de insetos é outro fator causando perdas florestais de cerca de 35 milhões de hectares anuais. O Fórum das Nações Unidas sobre Florestas promove o diálogo entre governos e incentiva a adoção de políticas para manter o recurso.

Mesmo com benefícios ecológicos, econômicos, sociais e de saúde inestimáveis, as florestas também estão ameaçadas por incêndios e secas sem precedentes.

Perdas florestais

Foi em 2012 que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o Dia Internacional das Florestas para celebrar e sensibilizar o público sobre a importância de todos os tipos de matas.

A decisão incentiva os países a empreender esforços locais, nacionais e internacionais para organizar atividades envolvendo florestas e árvores, como campanhas de plantio.