Envolvimento comunitário na iniciativa contra a malária da Universidade de Califórnia em STP

A UCMI-Iniciativa Contra a Malária da Universidade de Califórnia é um programa que visa a eliminação do paludismo em São Tomé e Príncipe de uma forma segura e definitiva. Numa parceria com o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, a UCMI vem realizados as atividades no âmbito de luta contra o paludismo em três domínio: Formação e capacitação dos quadros Santomenses, estudos dos mosquitos transmissores do paludismo e engajamento e educação comunitária sobre o paludismo e sobre o projeto.

A componente de engajamento do projeto dispõe de uma equipa de 62 colaboradores nacionais (Agentes comunitários da Saúde e Professores agentes) distribuídos entre os distritos de São Tomé e na região Autónoma sob a supervisão do Ponto Focais de Paludismo e os Delegados de Saúde dos respetivos distritos. Os agentes comunitários realizam ações de sensibilização dentro das comunidades, enquanto os professores agentes desenvolvem tais atividades nas escolas.

A transparência é uma prioridade para a UCMI, daí que a componente de engajamento afigura-se muito importante dentro do programa. A UCMI está comprometida com um modelo de codesenvolvimento, o que significa que as estratégias e atividades de engajamento para o programa são decididas pela equipe de engajamento local para garantir que os valores e as perspetivas dos São-tomenses sejam integradas e priorizadas

As ações de engajamento do projeto UCMI nas comunidades incluem: sensibilização de porta em porta; realização de feira de saúde e workshop; reuniões com os membros e líderes comunitários para informar sobre o paludismo e sobre as atividades do projeto. Já nas escolas o leque das atividades de educação e engajamento incluem: sensibilização de sala em sala, realização de workshop nas escolas, realização de feira de ciências nas escolas e exposição de materiais informativos e de visibilidade do projeto.

Importante referir que a UCMI colabora e participa nas ações de sensibilização planeadas e implementadas pelo Centro Nacional de Endemias, como é o caso do dia mundial de Luta Contra o Paludismo. Este ano, na semelhança do ano passado a UCMI colaborou e participou exposição sobre os métodos de controle do paludismo realizado na Praça da Independência envolvendo todos os que colaboram na eliminação do paludismo no país.

No decurso do primeiro ano da execução do projeto, as atividades de sensibilização do projeto cingiram-se sobretudo em difundir informações sobre a situação do paludismo em STP, os principais métodos utilizados para o controle da doença no país, objetivos do projeto UCMI, e como a estratégia proposta pelo projeto se enquadra na estratégia de controle e eliminação da doença no pais. Ao fim deste período, realizou-se inquéritos comunitários para aferir o grau de assimilação comunitária das mensagens difundidas pelo projeto.

Atualmente, as atividades de sensibilização implementadas pelo projeto visam levar os membros comunitários a compreender o Ciclo de vida do plasmódio que é o parasita causador do paludismo, quer nos seres humanos, quer nos mosquitos quando os parasitas se reproduzem, permitindo compreender como um Mosquito Geneticamente Modificado pode impedir a reprodução e o desenvolvimento do plasmódio no seu organismo e por conseguinte impedir a transmissão do parasita aos seres humanos.

Artigo da : UCMI-Iniciativa Contra a Malária da Universidade de Califórnia