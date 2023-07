Estudo de marcação, libertação e recaptura de mosquitos realizado pela UCMI

A UCMI – Iniciativa Contra a Malária da Universidade da Califórnia, em parceria com o Programa Nacional de Luta contra o Paludismo do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, vem realizando estudos que permitem uma melhor compreensão da população dos mosquitos transmissores do paludismo no país. Neste âmbito, o programa vem realizando o estudo de MLR – Marcação Libertação e Recaptura dos mosquitos Anopheles coluzzii naturais de São Tomé e Príncipe. Pois trata-se do principal estudo entomológico realizado pelo projeto para conhecer a população dos Anopheles coluzzii de no país.

O studo de MLR fornece uma estimativa sobre o tamanho da população de mosquitos transmissores do paludismo em uma área específica onde é realizado, e a capacidade de dispersão dos Anopheles coluzzii nesta localidade. Compreender esta dinâmica ajudará compreender como a doença se propaga, e quais os métodos de controlo da doença são mais eficazes no combate e a eliminação do paludismo no país.

A realização do estudo de MLR compreende um conjunto de etapas que a serem desenvolvidas pela equipa do projeto, como:

Colheita das larvas do mosquito anófeles nos criadouros larvais dentro da localidade onde se vai realizar o estudo;

Formação de coletores voluntários sobre o programa UCMI e técnicas de coleta de mosquito;

Criação e desenvolvimento das larvas colhida no local de realização do MLR até a fase adulta;

Marcação e Libertação dos Mosquitos adultos no ponto zero dentro da área de realização do estudo,

Coleta noturna dos mosquitos adultos em vários pontos dentro da localidade onde se realiza o estudo.

O programa realizou uma 1ª ronda de estudos de MLR entre outubro de 2021 a agosto de 2022, em Água Grande, Ribeira Afonso e Santo António no Príncipe. E pretende repetir o estudo nas mesmas localidades, em estações climáticas diferentes, para investigar como o clima influencia a dinâmica da população destes mosquitos transmissores do paludismo nestas localidades.

Após a finalização do MLR, os resultados serão partilhados com as partes interessadas nacionais, de modo a promover a divulgação dos resultados obtidos com o estudo e sua importância para o incremento das informações sobre a doença do paludismo em São Tomé e Príncipe.

FONTE : UCMI – Iniciativa Contra a Malária da Universidade da Califórnia