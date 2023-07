ROSEMA – Estreia em São Tomé e Lisboa

Depois de mais de 4 anos de investigação, o processo jurídico que envolve a Cervejeira ROSEMA, vai ser explicado por alguns dos seus protagonistas que aceitaram o desafio de tornar público as peripécias de um dos maiores escândalos da Justiça são-tomense.

O documentário dividido em duas partes, aborda as decisões e peripécias em torno da disputa judicial para a penhora, adjudicação e controle da fábrica, que teve o seu início no Supremo Tribunal de Justiça, passando pelo Tribunal da Primeira Instância até o Tribunal Constitucional em São Tomé e Príncipe, através de uma polifonia de vozes técnicas e críticas dos factos.

O documentário “ROSEMA – O maior escândalo da Justiça são-tomense” tem estreia marcada para o dia 21 de julho, às 17 horas no auditório do Centro Cultural Português em São Tomé e no dia 28 de Julho, às 17 horas no auditório da UCCLA em Lisboa.

Este documentário de investigação sobre o enigmático processo judicial da cervejeira ROSEMA, da autoria de Nilton Medeiros e Jerónimo Moniz, visa contribuir para o esclarecimento de um assunto que há mais de dez anos tem permitido inúmeras especulações e provocado divisões na sociedade são-tomense. Em São Tomé, o documentário será apresentado pelo jurista e advogado, Hamilton Vaz, e em Lisboa, pelo jurista são-tomense, Gelson Baía e Solange Salvaterra Pinto como mestre da cerimónia.

Nilton Medeiros