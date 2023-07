Está a ser elaborada a estratégia nacional de Ciber Segurança

S. Tomé e Príncipe vai dispor, dentro de seis meses, de uma estratégia nacional de ciber segurança no quadro do projeto de transformação digital em curso que conta com o financiamento do banco Mundial.

Trata-se de um documento orientador em forma de lei para garantir que as plataformas existentes e as que venham a existir possam estar seguras.

«Quando se fala de proteger os dados, por exemplo, garantir a confidencialidade, a privacidade e a integridade, o que se fala no fundo é a segurança» – destacou Daniel Vaz, coordenador do projeto de transformação digital de S. Tomé e Príncipe.

Representantes de diferentes sectores público e privado incluindo das ONG´s estão reunidos num atelier de três dias para a recolha de subsídios para a estratégia a ser elaborada pela empresa Lituana NRD Cyber Security.

Chicher Diogo que representou o ministro das infraestruturas na abertura do atelier considerou tratar-se de um importante instrumento no quadro da transformação digital do arquipélago.

«Será um documento muito importante para o país que comporta uma visão, uma ação e uma orientação para que possamos chegar de forma segura a era digital».

Ciber segurança é a prática que protege computadores e servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrônicos, redes e dados contra os ataques maliciosos.

Também é chamada de segurança da tecnologia da informação ou segurança de informações eletrônicas. O termo é aplicável a uma variedade de contextos, desde negócios até computação móvel.

José Bouças