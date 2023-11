UCMI-Iniciativa contra a Malária da Universidade da Califórnia e estratégias inovadoras para o combate ao paludismo

A UCMI vem realizando pesquisas que fundamentam a eficácia dos mosquitos geneticamente modificados no controle do paludismo em São Tomé e Príncipe. Em 2023, o Projeto publicou dois artigos importantes que corroboram a eficácia dos mosquitos geneticamente modificados como um método inovador à tecnologia inovadora para contribuir para o combate contra o paludismo:

O 1º artigo fala sobre a pesquisa inovadora no campo da genética conduzida pela Iniciativa contra a Malária da Universidade da Califórnia (UCMI) que está abrindo caminho para soluções inovadoras no combate ao Paludismo, o que até o momento consiste num persistente desafio para a saúde global que até então tem visto um aumento preocupante de incidência desde 2015 devido a ameaças emergentes: como resistência aos inseticidas e tratamento antimalárico. No nosso estudo recente publicado na “ Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)”, demonstramos o potencial do mosquito geneticamente modificado da UCMI para prevenir a transmissão do Paludismo.

Neste estudo, realizamos uma liberação do mosquito geneticamente modificado em pequenas gaiolas no laboratório usando os mosquitos: Anopheles gâmbiase e Anopheles coluzzii. E foi possível demonstrar o potencial do mosquito modificado para reduzir a presença do Plasmodium falciparum (o parasita que causa o paludismo em humanos).Todavia, num período de 3 a 6 meses após a libertação, o parasita foi incapaz de se desenvolver nas populações de mosquitos enjauladas. Os dados desses testes em gaiolas alimentaram a modelagem de taxas de transmissão para liberações conceituais desses mosquitos em um ambiente insular. Os nossos resultados indicaram que esta estratégia de genes benéficos duplos poderá levar a um declínio acentuado na prevalência de Plasmodium falciparum e reduzir a incidência da malária entre 50% e 90% em poucos meses.

Portanto, a pesquisa em andamento ressalta o potencial transformador de novas intervenções genéticas na luta em curso contra o Paludismo, especialmente nas regiões de grande incidência na África Subsariana. Isto marca um avanço significativo no controle do paludismo e poderá potencialmente revelar-se um avanço notável além do aumento de uma panóplia de métodos de controle da doença disponíveis. O artigo completo desta pesquisa poderá ser acessado em: https://www.scribd.com/document/686488108/Conceptual-risk-assessment-of-mosquito-population-modification-gene-drive-systems-to-control-malaria-transmission-preliminary-hazards-list-workshops

O segundo artigo debruça-se sobre Avaliação conceitual de risco de sistemas de modificação genética de populações de mosquitos. O projeto UCMI participou numa série de workshops facilitados pela Organização de Investigação Científica e Industrial da Commonwealth (CSIRO-Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) para a avaliação conceptual dos riscos associados a utilização de estratégias de modificação genética da população de mosquitos para controlar a transmissão do paludismo. Todos os riscos identificados foram avaliados como sem evidência de risco ou com probabilidade de risco muito baixa.

O relatório completo e os resultados estão disponíveis em nossa publicação recente em: https://www.scribd.com/document/686488108/Conceptual-risk-assessment-of-mosquito-population-modification-gene-drive-systems-to-control-malaria-transmission-preliminary-hazards-list-workshops.

FONTE : Universidade da Califórnia

Veja a publicação em língua inglesa :