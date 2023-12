Operação do exército desmantelou a rede de vândalos que destrói o património cultural de Monte Café

Três militares desenfiados do quartel fazem parte da rede de vândalos que nos últimos meses tem destruído o património cultural da roça Monte Café.

Em exclusivo o Téla Nón relatou a acção dos vândalos que destruíram o secador colonial de café, para venderem as tábuas de boa qualidade, e mais recentemente do roubo a luz do dia das louças de pavimentação da lavandaria e de outras infraestruturas da roça.

No artigo publicado pelo Téla Nón no dia 20 de novembro, Francisco Dua, um jovem membro da Associação dos Moradores de Monte Café, pediu ajuda do Estado.

«Muitos deles fumam cannabis. Precisamos de ajuda do Estado e muito rápido», declaração feita no artigo de 20 de novembro.

As autoridades agiram. O exército realizou de 4 a 7 de dezembro uma operação de larga escala em Monte Café e arredores. Segundo a Associação dos Moradores, a operação do exército tinha como alvo principal os 3 militares desenfiados que integram a rede de vândalos. Todos foram detidos assim como os outros elementos civis.

Para além dos vândalos, o exército em parceria com a polícia judiciária apreendeu cerca de 100 quilos de liamba(Canabis) tanto nas residências dos vândalos, como nos vários campos de produção da droga. Segundo a Associação dos Moradores que trabalhou em parceria com as forças militares e policiais, a operação do exército limpou tanto a Roça Monte Café, como as outras comunidades agrícolas, do interior designadas dependências de Monte Café.

O desmantelamento da rede de vândalos permitiu a Associação dos Moradores, recuperar grande parte dos materiais do património cultural de Monte Café que foram roubados e vendidos pelos vândalos.

«Já conseguimos recuperar os ferros de carris, e 130 pedras louças que eles retiraram das infraestruturas de Monte Café…e a operação ainda não terminou», revelou para o Téla Nón Filipe Samba, Presidente da Associação dos Moradores.

Acossados pelo exército e pela PJ, os vândalos identificaram as empresas e pessoas individuais para as quais venderam os materiais roubados em Monte Café.

O Téla Nón apurou que todas as empresas e pessoas individuais que compraram o roubo devolveram os materiais. Um empresário que comprou os ferros de carris de Monte Café devolveu e decidiu patrocinar ajuda alimentar para os idosos da roça.

Finalmente depois de vários apelos feitos no Téla Nón os moradores de Monte Café, constatam que a autoridade do Estado chegou a roça.

«A população continua a parabenizar as forças armadas pela intervenção que fizeram aqui em Monte Café. Sentimos agora mais seguros», frisou o Presidente da Associação dos moradores.

A operação antivandalismo prossegue e ao mesmo tempo as autoridades promovem acções de sensibilização das populações da região de monte café sobre as consequências do plantio e consumo da Liamba-Cannabis.

Região montanhosa e de intensidade pluviométrica Monte Café tem sido terreno fértil para a produção da Liamba, uma planta cujas folhas estão a ser muito consumidas pela juventude santomense.

Nesta quinta-feira, os moradores de Monte Café em parceria com as forças de defesa e de segurança vão repor as pedras louças de pavimentação no chafariz e noutras infraestruturas que foram vandalizadas.

Abel Veiga