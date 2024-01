Bombeiros foram constituídos arguidos e pelo menos 1 ficou em prisão preventiva

Os dois membros da corporação de bombeiros que estavam a ser investigados pelo Ministério Público no âmbito do processo-crime de homicídio perpetrado contra Maria Filomena Torres, no dia 19 de Dezembro de 2023 foram constituídos arguidos.

O espancamento até morte com a utilização de paus e pé de cabra aconteceu diante do edifício sede da corporação dos bombeiros da cidade de São Tomé. A vítima de 57 anos foi acusada pelos agressores de ser feiticeira.

Presentes ao juízo de instrução criminal, os 2 membros da corporação de bombeiros foram confirmados como suspeitos na prática do crime.

Para um o tribunal de instrução criminal aplicou a medida mais gravosa, ou seja prisão preventiva. Para o outro o tribunal determinou medida de caução e proibição de se ausentar do país.

Note-se que durante o processo de investigação e audição dos dois bombeiros, o Ministério Público foi assaltado pelos soldados da paz, que libertaram os dois suspeitos. Um caso insólito em São Tomé e Príncipe.´

Abel Veiga