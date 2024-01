Soldados da paz assaltaram o Ministério Público e libertaram dois colegas suspeitos de homicídio

Cerca de 40 bombeiros invadiram a Procuradoria-Geral da República no início da noite de quarta-feira e libertaram 2 membros da corporação de bombeiros que tinham sido detidos pelo Ministério Público, por suspeita de homicídio.

A operação dos soldados da paz foi executada com sirenes e o emprego dos camiões e viaturas de combate ao incêndio.

Uma fonte Judicial disse ao Téla Nón que foram cerca de 40 homens que invadiram as instalações e libertaram os 2 suspeitos de crime de homicídio de uma mulher. Segundo a mesma fonte, a cidadã Maria Filomena Torres, foi espancada até à morte no dia 19 de Dezembro diante da sede dos bombeiros de São Tomé.

O Procurador-Geral da República Kelve Carvalho e outros 3 funcionários judiciais que se encontravam no Ministério Público foram ameaçados pelos soldados da paz, acrescentou a fonte.

A operação dos soldados da paz no início da noite de quarta-feira põe em evidência a crise da autoridade do Estado em São Tomé e Príncipe. Segundo a fonte do Téla Nón, a tensão entre a corporação dos bombeiros e o Ministério Público eclodiu após a decisão de realizar buscas e apreensões na sede dos Bombeiros.

No quadro da investigação do assassinato da mulher de 57 anos de idade, o Ministério Público fez buscas e tencionava apreender alguns equipamentos na corporação de bombeiros, como telemóveis, computadores, e a recolher as imagens da câmara de vigilância da sede dos bombeiros.

Diligências que segundo a fonte do Téla Nón foram rejeitadas pelos soldados da paz. «Os magistrados foram ameaçados na sede dos bombeiros, e até com armas de fogo. Foram impedidos de terminar as buscas», revelou a fonte do Téla Nón.

No entanto, o Ministério Público pediu a intervenção do Governo, que ordenou ao comando dos soldados da paz a recondução dos dois bombeiros suspeitos de homicídio para o calabouço.

O Téla Nón apurou que os dois homens estão novamente sob custódia do ministério público, e deverão ser presentes ao juiz de instrução ainda nesta semana.

Abel Veiga