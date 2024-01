Sindicato dos Magistrados do Ministério Público condena com veemência o assalto dos bombeiros

Os magistrados do ministério público, dizem que a acção dos soldados da paz, que culminou com a invasão das instalações do ministério público na noite de quarta-feira, é criminosa. O Sindicato da classe reclama também pela melhoria das condições de segurança dos magistrados no exercício das suas funções.

Num comunicado os magistrados do ministério público dizem que no quadro da investigação da morte alegadamente por espancamento de uma mulher nas imediações da sede dos bombeiros, a equipa judiciária deparou com resistência por parte de altos responsáveis e agentes dos bombeiros.

O sindicato denuncia também comportamentos e dizeres dos bombeiros no sentido de intimidar e dissuadir a equipa judiciária no cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

O mais grave segundo os magistrados do ministério público é a falta de segurança registada durante no momento da operação de busca e apreensão. O comunicado diz que a polícia de intervenção rápida que acompanhou a equipa judicial simplesmente retirou-se do local.

Uma situação que o sindicato dos magistrados judiciais diz ser de obstrução da justiça.

O leitor tem acesso ao conteúdo integral do comunicado :