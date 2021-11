Ester Fonseca é a nova Presidente da Associação dos Estudantes do Príncipe em Portugal

Ester Fonseca, São-tomense de 23 anos, foi eleita no último fim de semana, a nova Presidente da Associação dos Estudantes do Príncipe em Portugal – AEPP, para o biénio 2021 – 2023, substituindo no cargo Silton Monforte.

Natural da ilha do Príncipe, Técnica de Administração e Gestão de Empresa, Licenciada em Higiene Oral pelo Instituto Politécnico de Portalegre – IPP e Mestranda em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade Lusófona.

Ester Fonseca assume como eixo central do seu mandato, a continuidade e afirmação da AEPP, dando prosseguimento ao trabalho desenvolvido pela direção cessante.

Fonte : Associação dos Estudantes do Príncipe em Portugal