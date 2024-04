“Um pacote de esparguetes faz muita diferença neste lar”

É um apelo feito pela primeira-dama Fátima Viola Nova a todos os santomenses e a estrangeiros que trabalham nas ilhas verdes.

Um apelo para dar esperança e qualidade de vida aos idosos do bairro de Santo António nos arredores da cidade de São Tomé.

O centro de dia de Santo António garante refeições para cerca de 120 idosos. 3 vezes por semana, os mais velhos beneficiam de almoço e jantar.

«Pedir a todos os santomenses e a todos que labutam na nossa terra, que possam contribuir com o mínimo, um pacote de esparguetes faz muita diferença para este lar», afirmou a primeira-dama.

Fátima Vila Nova que entregou ao centro de dia de Santo António um lote de ajuda alimentar, fez o gesto de solidariedade no dia em que os idosos receberam assistência médica de Angola. A Missão médica solidária de Angola realizou consulta gratuita no centro de dia.

«É dignificante a missão médica voluntária» declarou Ana Paula Victor, embaixatriz de Angola em São Tomé e Príncipe.

A mulher do embaixador de Angola e os médicos angolanos foram convidados pela primeira-dama para assistir os idosos. Mais importante ainda é a parceria que está a ser forjada entre as duas mulheres.

Segundo Ana Paula Victor, a visita ao centro de dia permitiu conhecer os projectos em curso, e a contribuição que poderá ser dada para apoiar as pessoas vulneráveis. Aulas de alfabetização para idosos e crianças, é uma iniciativa que está a ser concertada com a primeira-dama Vila Nova assim como a garantia de apoio médico regular aos idosos do bairro de Santo António.

O centro de dia da Quinta de Santo António é suportado pela Igreja Católica. O Bispo Dom João Nazaré marcou presença no acto de entrega da ajuda alimentar e de assistência médica aos idosos.

Abel Veiga