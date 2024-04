Quadros técnicos estão a ser capacitados sobre a conservação da biodiversidade

S. Tomé e Príncipe, apesar da sua dimensão é rico em biodiversidade. Além de muitas espécies exóticas, o país alberga um grande número de endemismo, tanto da fauna como da flora.

O país tem 7 áreas principais de biodiversidade: Mangais, florestas montanhosas e nebulosas em S. Tomé, parque nacional de Obô, savanas, florestas do Príncipe ocupando um terço da superfície total, Ilhas Tinhosas, 89 espécies de aves das quais 28 endémicas, 22 espécies de répteis das quais 18 endémicas, 8 anfíbios endémicos, 5 espécies de tartarugas marinhas, tubarões, arraias, cetáceos e muito mais.

No entanto, o arquipélago tem enfrentado um conjunto de desafios relacionados com a preservação e conservação.

«Daí a necessidade dos quadros técnicos nacionais terem acesso a um conjunto de ferramentas que lhes permitam fazer face a esses desafios. As mudanças climáticas, a perda da biodiversidade como resultado do impacto das atividades humanas têm se tornado cada vez mais evidentes, exigindo ações imediatas e eficazes. É imperativo conhecermos a urgência da aprendizagem contínua para a mudança de comportamento, tornando-se uma componente essencial para o sucesso nas nossas atividades de conservação» – disse Darinel Baía, diretor do gabinete da ministra do ambiente.

É neste quadro que surge a formação de quadros técnicos sobre a conservação da biodiversidade no arquipélago ministrada pela universidade de São Tomé e Príncipe.

«A aquisição de conhecimentos sobre a rica e excecional biodiversidade de S. Tomé e Príncipe é o ponto de partida para a sua proteção e conservação. A multiplicidade das instituições aqui representadas demonstra o compromisso com este nobre fim e garante que o conhecimento não ficará apenas nas instituições relacionadas com o ambiente, mas também com todas outras partes interessadas, oficiais do governo, sector privado e a sociedade civil» – destacou Adérito Santana, técnico do Programa das nações unidas para o Desenvolvimento.

A formação é uma iniciativa do projeto “Liqueza Téla Non” que está a ser implementado desde 2020 por um consórcio de atores da sociedade civil conjuntamente com o governo e o programa das nações unidas para o desenvolvimento para melhorar a conservação da biodiversidade e a gestão sustentável da terra e dos recursos naturais.

O projeto tem um orçamento de mais de 4 milhões de dólares financiado pelo GEF e administrado pelo PNUD.

José Bouças