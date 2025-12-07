São Tomé e Príncipe atualiza Estratégia Nacional para proteger ecossistemas únicos até 2030 

O estatuto de São Tomé e Príncipe como Reserva Mundial da Biosfera reforça a singularidade dos seus ecossistemas e projeta o país como referência global em conservação e sustentabilidade.

Neste contexto, está em atualização a Estratégia e o Plano de Ação para a Biodiversidade, documento que define medidas para a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes dos recursos genéticos.

Na apresentação, o coordenador do processo, Cícer da Graça, destacou as ações voltadas para enfrentar as principais ameaças: “Estamos a falar das mudanças climáticas, da questão da caça, de corte ilegal de árvores, da pesca irresponsável, da extração de inertes, ou seja, um conjunto de ameaças que a biodiversidade nacional vem enfrentando.”

A ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, Nilda da Mata, sublinhou que a atualização da Estratégia e do Plano de Ação não é apenas um exercício técnico, mas um compromisso político, social e intergeracional: “Queremos construir uma Estratégia que reflita as prioridades nacionais, fortaleça a governação ambiental, mobilize financiamento adequado, promova o envolvimento das comunidades e valorize o papel essencial dos jovens e das mulheres na conservação.”

O documento, com horizonte temporal de cinco anos, de 2025 a 2030, foi apresentado num atelier juntamente com o respetivo plano de financiamento.

José Bouças