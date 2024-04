1700 pessoas adoeceram paludismo nos últimos 4 meses

Os dados foram divulgados pelo Centro Nacional de Endemias durante a celebração do Dia Internacional do Paludismo, 25 de Abril.

São Tomé e Príncipe tem duas regiões que estão na linha da frente para a erradicação do Paludismo nos próximos 3 anos, o distrito de Caué, e a região autónoma do Príncipe. Segundo o programa nacional de luta contra a doença ainda não se registou qualquer caso de paludismo no distrito de Caué, e na região autónoma do Príncipe apenas 9 pessoas adoeceram paludismo no período entre janeiro e abril de 2024. Por isso o programa nacional de luita contra o paludismo perspectiva que nestas duas regiões do país a eliminação pode acontecer no ano 2027.

No entanto, o resto do país, continua a registar taxas significativas de prevalência da doença. No dia internacional de luta contra o paludismo o Ministério da Saúde disse que nos primeiros 4 meses do ano foram registados 1700 casos de paludismo. 15,1% dos doentes foram registados no distrito de Lobata no centro da Ilha de São Tomé.

A Ministra da Saúde Ângela Costa manifestou-se confiante de que as políticas do governo com o apoio dos parceiros internacionais, nomeadamente a OMS, o Fundo Global, e a China vão permitir a eliminação no ano 2030.

O optimismo do governo são-tomense para erradicar a doença em todo o território nacional até 2030, ganhou mais força após o anúncio anunciou feito na cerimónia pela representante da OMS de que duas vacinas devidamente testadas vão ser administradas ainda este ano em 19 países africanos.

Segundo Françoise Bigirimana, a doença representa a principal causa de morte em 20 países africanos. A OMS que tinha prometido controlar o paludismo no ano 2025, reconheceu o fracasso da iniciativa, e renovou o compromisso de intensificar o combate aos longos dos próximos anos.

Abel Veiga