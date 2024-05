Semana Académica em São Tomé e Príncipe

“Ensino e Investigação” é o lema da semana académica em S. Tomé e Príncipe.

«Só com ensino de qualidade poderemos ter uma sociedade académica que produz investigação de qualidade e que possa atender as necessidades do país» – disse Jeudiger Nascimento, presidente da Faculdade de Ciências e Tecnologias na Universidade de S. Tomé e Príncipe.

São cinco dias para troca de experiências e partilha de conhecimentos do que tem sido a investigação na faculdade de ciências e tecnologias da Universidade de S. Tomé e Príncipe.

«Por exemplo, através do projeto UCMI da Universidade de Califórnia, os professores recebem os nossos alunos e poem-lhes em contacto com as tecnologias de ponta que temos na luta contra a malária. Por outro lado, temos equipamentos que levamos para o campo para permitir aos alunos fazerem pequenos ensaios. Isso é atrativo porque os alunos percebem que a teoria que vêm, em sala de aula, tem uma correspondência prática»-avançou Jeudiger Nascimento.

Os alunos aplaudem a iniciativa. «Teremos a chance de aprender com os especialistas, trocar ideias com os nossos colegas e, quem sabe, começar a desenhar juntos às soluções para os desafios do futuro» – destacou Alicineyde Pessoa, presidente da associação de estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologias.

Na semana académica pretende-se explorar novas ideias que possam conduzir a educação em S. Tomé e Príncipe a novos patamares.

«O décimo oitavo governo constitucional, tem desenvolvido políticas que tem permitido redesenhar a estrutura do ensino superior nacional, reforçar a sua qualidade e credibilidade, bem como a promoção e diversificação de ofertas existentes de forma a incentivar a criação de riqueza pela via investigativa» – sublinhou, Sónia Magalhães em representação da ministra da Educação, Cultura e Ciência.

A semana académica é realizada numa altura em que decorre no país a avaliação interna das instituições do ensino superior de S. Tomé e Príncipe.

José Bouças