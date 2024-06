Liceu Nacional volta a contar com laboratórios de física, química e biologia

O liceu nacional, o maior estabelecimento de ensino de São Tomé e Príncipe, com cerca de 7 mil alunos, passa a contar com três novos laboratórios, de física, química e biologia e vê reabilitado e apetrechado o ginásio.

«O ginásio do Liceu nacional vem numa altura propícia porque coincide com o início dos jogos desportivos escolares. Os laboratórios também vêm complementar o nível do ensino aprendizagem para as aulas práticas» – disse Isabel de Abreu, Ministra da Educação, Cultura e Ciência.

A escola agradece porque há vários anos que os alunos deixaram de ter aulas práticas nos laboratórios.

«Sabemos que os instrumentos didáticos de e com qualidade proporcionam melhor resultado escolar aos nossos jovens estudantes que se preparam para a vida num mundo cada vez mais exigente e competitivo» – destacou Maria Carvalho, diretora do Liceu Nacional

O investimento, que ultrapassa um milhão de euros, contou com financiamento das petrolíferas Total Energy e Sonangol, no âmbito da política de responsabilidade social das empresas.

«O Sector da educação é e será sempre a nossa maior aposta, pois pensamos que a sustentabilidade de uma nação passa pelo sector da educação» sublinhou Rui Rodrigues, diretor-geral da Total Energy.

A petrolífera Total Energy e os seus parceiros mostram-se disponíveis para se associar, cada vez mais, a iniciativas que promovam o desenvolvimento do capital humano no seio da juventude.

José Bouças