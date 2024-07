Líderes da Juventude formados na China

Seguindo o lema da Presidência de São Tomé e Príncipe, na CPLP- Juventude e Sustentabilidade, o governo através do Ministério da Juventude enviou 25 jovens a China para formação em liderança e soberania.

No regresso os novos líderes juvenis reuniram-se na embaixada da China em São Tomé, na companhia da Ministra da Juventude e Desportos Eurídice Medeiros. A ministra considerou a troca de experiência entre a juventude santomense e chinesa como elemento importante para a sustentabilidade.

«Poderão partilhar os conhecimentos e usá-los para o bem do país, e também passar os conhecimentos para outros jovens aqui no país», referiu Eurídice Medeiros.

O intercâmbio com a China, permitiu também aos jovens santomenses inteirar-se sobre as iniciativas do governo da China de combate a pobreza para atingir o desenvolvimento sustentável.

Edneusa Joaquim Presidente do Conselho Nacional da Juventude descreveu o que é liderança e soberania. «Pudemos ter a oportunidade de ver como é que os jovens da liga comunista da China fizeram um trabalho muito importante que ajudou a China a sair da pobreza rumo ao desenvolvimento que alcançaram», afirmou.

Construção de um futuro partilhado com o mundo, é uma das principais iniciativas da China. «A china trabalha junto com a comunidade internacionais para contribuir no desenvolvimento comum da humanidade, incluindo São Tomé e Príncipe», destacou Xu Yingzhen embaixadora da China em São Tomé e Príncipe.

Segundo a iniciativa do Presidente Xi Jinping é através do próprio desenvolvimento alcançado que a China pretende criar oportunidades para o mundo vencer a pobreza.

«Puderam não só conhecer os progressos da China em matéria de desenvolvimento, mas também sentiram a determinação da China em abrir-se para o mundo, para uma cooperação de ganhos compartilhados, e a vontade da China de criar oportunidades para o mundo através do seu próprio desenvolvimento», reforçou a embaixadora Xu Yingzhen.

