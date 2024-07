Descobertas em zoológicos dos EUA ajudam a proteger pandas na China

Qing Bao, panda gigante fêmea de dois anos de idade, em seu hábitat na Base de Dujiangyan em Sichuan, China, em 17 de maio de 2024. Ela é um dos dois novos pandas gigantes que estão retornando da China para o Zoológico Nacional de Washington este ano (© Roshan Patel/Zoológico Nacional e Instituto de Biologia da Conservação, do Instituto Smithsoniano/AP)

Pandas gigantes recém-nascidos não são maiores do que um bastão de manteiga. O fato de os pandas nascerem tão frágeis é um dos fatores que levaram cientistas dos EUA a estudar a biologia dos pandas visando proteger melhor a majestosa espécie, que pode se tornar um adulto de 115 quilos.

A duração exata da gestação das pandas fêmeas também tem confundido pesquisadores. Mas com a tecnologia de ultrassom, o Dr. Sam Rivera e sua equipe do Zoológico de Atlanta acompanharam o desenvolvimento do panda no útero — quando os filhotes eram do tamanho de um grão de arroz — para entender melhor a gestação e prever os nascimentos com mais precisão.

As gestações pertenciam a Lun Lun, um dos quatro pandas do Zoológico de Atlanta emprestados pela China.

“Podemos monitorar o desenvolvimento desses embriões e compartilhar essa experiência com nossos colegas chineses”, disse Rivera. “Essa tem sido uma de nossas maiores experiências ao podermos usar essas técnicas a fim de ajudar na reprodução em cativeiro.”

Desde sua chegada ao Zoológico de Atlanta em 1999, Lun Lun deu à luz sete filhotes. Sua permanência no zoológico faz parte de uma parceria de longa data entre zoológicos e instituições dos EUA e a Associação de Conservação da Vida Selvagem da China, que tem proporcionado oportunidades para o avanço da pesquisa com pandas, além de apoiar esforços de conservação no habitat natural de pandas na China.

Antes classificados como “em perigo de extinção”, o número de pandas gigantes em estado selvagem aumentou de mil em meados da década de 1990 para 1.800 em 2014, quando pesquisadores da República Popular da China fizeram o último levantamento da população. “É uma daquelas grandes histórias de sucesso em conservação”, afirmou Rivera.

Embora o retorno de Lun Lun e de outros pandas do Zoológico de Atlanta à China esteja previsto para novembro, a cooperação continuará. Em 29 de maio, o Instituto Smithsoniano anunciou que seu Zoológico Nacional e Instituto de Biologia da Conservação em Washington receberá dois pandas da China, Bao Li e Qing Bao, antes do final de 2024. Um desses pandas, Bao Li, de 2 anos, é filho de Bao Bao, que nasceu no Zoológico Nacional em 2013. Os avós de Bao Li, Tian Tian e Mei Xiang, viveram no zoológico de Washington de 2000 a 2023.

O Zoológico de Atlanta, o Zoológico de San Diego e o Zoológico de São Francisco também estão em negociações para receber pandas da China já no próximo ano.

Mais que um rosto fofo

Os pandas gigantes estão entre as maiores atrações de zoológicos dos EUA. A página da webcam do panda gigante * do Zoológico Nacional recebeu mais de 100 milhões de visualizações entre seu lançamento em 2000 e o retorno dos pandas gigantes do Zoológico Nacional à China em novembro de 2023.

“Não há como não se apaixonar pelos pandas”, diz Rivera. “A maneira como eles agem quando estão comendo bambu é muito cativante para o público.”

A cooperação em conservação entre os EUA e a China oferece muito mais do que oportunidades de adorar filhotes fofos e adultos desajeitados conhecidos por sua característica pelagem preta e branca. A caça ilegal e a destruição do hábitat levaram pandas gigantes à condição de perigo de extinção em seu hábitat nativo nas montanhas da China. Desde então, os esforços de conservação elevaram a espécie ao status de vulnerável. Esses esforços incluem a proibição da extração de madeira no hábitat dos pandas pelo governo da RPC em 1998 e a subsequente criação de reservas naturais no país, onde os pandas podem se desenvolver sem serem perturbados.

A cooperação entre os EUA e a China em relação aos pandas gigantes começou em 1972. Durante a visita de Estado do presidente Richard Nixon a Pequim, a primeira-dama Pat Nixon mencionou sua predileção por pandas gigantes ao primeiro-ministro chinês Zhou Enlai. Em um gesto de boa vontade, Zhou presenteou o povo americano com dois pandas gigantes.

Desde que a Sra. Nixon deu as boas-vindas ao primeiro par de ursos no Zoológico Nacional, o Instituto Smithsoniano e seus colegas chineses colaboram há mais de 52 anos, fazendo avanços revolucionários na compreensão da biologia, do comportamento, da criação, da reprodução, da saúde e do hábitat de pandas gigantes.

Em 20 de abril de 1972 a ex-primeira-dama Pat Nixon recebe no Zoológico Nacional de Washington pandas gigantes advindos da República Popular da China (© AP)

Além de melhorar a compreensão da gestação de pandas, disse Rivera, ao longo de 25 anos o Zoológico de Atlanta já forneceu US$ 17 milhões para a conservação do panda * na China. O financiamento ajuda na conservação do panda em oito reservas naturais diferentes em toda a China, apoiando tudo, desde pesquisas sobre a saúde do panda até o reflorestamento de seu hábitat, disse Rivera.

De acordo com o Instituto Smithsoniano, ecologistas dos EUA, a partir de 2001, capacitaram 50 membros da equipe da Reserva Natural de Wolong, na China, para usar sistemas de informações geográficas no gerenciamento da vida selvagem. Até 2014, ecologistas dos EUA haviam capacitado mais de mil membros da equipe, estudantes e profissionais de ecologia na China em técnicas de pesquisa da vida selvagem.

Durante uma visita aos EUA em novembro de 2023, o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, chamou os pandas gigantes * de “enviados da amizade entre os povos chinês e americano”. Ele acrescentou: “Estamos prontos para continuar nossa cooperação com os Estados Unidos na conservação do panda.”

Ya Lun é um dos sete pandas gigantes que Lun Lun deu à luz no Zoológico de Atlanta como parte da colaboração dos EUA com a China para conservar a espécie (Cortesia: Zoológico de Atlanta)

Brandie Smith, diretora do John e Adrienne Mars, no Zoológico Nacional do Instituto Smithsoniano, disse que o Instituto Smithsoniano também não vê a hora de receber mais pandas da China. “Por meio desta parceria, aumentamos a população de pandas, avançamos em nosso entendimento compartilhado sobre como cuidar desse urso amado e aprendemos o que é necessário para proteger os pandas selvagens e preservar o hábitat nativo”, disse ela.

Fonte : SHARE AMÉRICA