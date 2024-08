Criança violada e agredida por alegados assaltantes continua em estado crítico

«Desonraram a minha filha», a declaração aflita é da mãe de Elizabete Bom Jesus de 16 anos de idade. Há mais de 2 meses que ocorreu o macabro acontecimento na Vila de Pantufo, arredores da cidade de São Tomé.

A mãe Abnilde Bom Jesus contou a história. Saiu de casa e foi para o mercado do Bobô Fôrro em busca de sustento para os filhos. A menina de 16 anos ficou em casa. «Quando regressei chamei por ela, para abrir a porta e não me respondeu. Ela não consegue abrir a porta. Tive de arrebentar a janela do quarto dela, e vejo a minha filha no quarto esticada na cama», relatou a mãe.

Sem forças para saltar a janela que tinha sido arrebentada, Abnilde Bom Jesus, circundou a casa e arrebentou a porta principal. «Quando entrei ela estava amordaçada com fita cola. Agrediram-na, estava com o rosto espatifado. Desonraram a minha filha…Tive que pedir socorro e trazê-la para o hospital», explicou.

Violada e agredida a menina esteve 42 dias nos cuidados intensivos do Hospital Central Ayres de Menezes. «Ficamos nos cuidados intensivos durante 42 dias, e agora estamos na enfermaria há 18 dias», confirmou a mãe.

Segundo Abnilde Bom Jesus, as autoridades detiveram um suspeito, mas os exames forenses dos vestígios enviados para pesquisa em Portugal, não comprovaram que tenha sido o tal suspeito que violou a menina. «Ela não fala, não senta, só abre os olhos», frisou.

FOTO : Abnilde Bom Jesus/ Mãe da menina

A ONG SOS MULHER tem acompanhado o caso da menina Elizabete Bom Jesus. Edmara Trigueiros coordenadora da ONG santomense diz que a SOS Mulher tomou conhecimento do caso através da Polícia Judiciária. Segundo a coordenadora da ONG a investigação do caso aponta para uma situação de violação múltipla, ou melhor, a menina terá sido violada em casa, por mais do que 1 pessoa. «Foi abusada e segundo as amostras por mais de uma pessoa», precisou Edmara Trigueiros.

A ONG SOS Mulher considera que dos casos de abuso sexual de menores que acompanha, o da menina de 16 anos de idade, é mais preocupante neste momento.

«Selaram a boca, ataram as mãos e os pés. Ficou em estado de coma por 42 dias. Saiu do estado de coma, mas se encontra num estado vegetativo. Nós tememos pela vida dela pois não mostra melhoras», alertou.

Tanto a mãe como a ONG SOS Mulher apelam as autoridades sanitárias a emitirem uma junta de saúde para que a menina possa ser tratada num hospital competente no estrangeiro. «Estamos a fazer alarme para evitar que se perca mais esta vida jovem», pontuou Edmara Trigueiros.

Os bandidos que alegadamente assaltaram a casa de Abnilde Bom Jesus em Pantufo, para violar e agredir a sua filha continuam ainda a monte.

Abel Veiga