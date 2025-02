Em forja o projeto para reforçar a capacidade de adaptação às inundações e à segurança hídrica

São Tomé e Príncipe é um dos países mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas devido à sua geografia e características, incluindo a fragilidade dos seus ecossistemas e o baixo nível de desenvolvimento socioeconômico.

“O país é afetado por eventos naturais, como inundações costeiras e fluviais, tempestades e secas que podem constituir riscos ambientais significativos se ocorrerem com intensidade e frequência não habituais como indicam algumas projeções climáticas” – disse Sulisa Quaresma, Diretora do Ambiente e Ação Climática.

A fragilidade dos serviços de acesso à água e saneamento representa uma barreira ao desenvolvimento econômico, social e ambiental do arquipélago.

“Esta realidade é agravada pela fragilidade dos sistemas de recolha e encaminhamento dos resíduos, que frequentemente acabam arrastados pelas chuvas bloqueando os sistemas de drenagem.”

Para mudar o cenário atual, está a ser formulado, com o apoio do PNUD, em colaboração com o fundo LDC gerido pelo GEF, um projeto para reforçar a capacidade de adaptação às inundações e à segurança hídrica em São Tomé e Príncipe. O objetivo é aumentar a resiliência das áreas urbanas e das comunidades vulneráveis aos impactos das inundações.

“Precisamos de melhores infraestruturas de drenagem juntamente com Implementação de sistema de recolha e deposição de resíduos sólidos urbanos contribui para a diminuição do impacto económicos, sociais e ambientais das inundações, e melhoria da quantidade e qualidade do acesso à água”.

Para analisar as componentes, objetivos e áreas de intervenção do projeto, foi realizado um workshop para a recolha de subsídios.

José Bouças