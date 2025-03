Arquivos magnéticos da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe vão ser digitalizados

Dentro de 17 meses, os arquivos magnéticos da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe vão passar por um processo completo de digitalização. Este projeto é financiado pela fundação alemã Gerda Henkel, em parceria com a Goethe-Universität de Frankfurt.

Ao todo, são mais de duas mil fitas magnéticas contendo discursos e músicas que marcaram o período pré e pós-independência. Estando em risco de se perderem, vão agora ser resgatadas por meio da digitalização.

Segundo Orlando Fernão, Coordenador do projeto, “o processo de digitalização envolve a transferência das fitas magnéticas para o computador, a digitalização dos documentos ou catálogos que acompanham cada fita, além da realização de fotografias das capas.”

O projeto que comporta várias fases, inclui ainda capacitação técnica, que ocorrerá na África do Sul. O diretor da emissora estatal, Mateus Ferreira, avançou as vantagens deste esforço de preservação histórica, que visa garantir o acesso às preciosas memórias gravadas nos arquivos.

“Esse projeto permitirá que a Rádio Nacional compartilhe com o mundo, e especialmente com os interessados na história e na música santomense, uma ferramenta acessível de forma instantânea por meio do sistema informático que será implementado.”

A cerimónia de lançamento foi conduzida pelo diretor-geral da comunicação social de São Tomé e Príncipe. Adelino Lucas destacou: “Estamos a resgatar o passado para construir um futuro mais sólido. Estou convicto de que os resultados deste projeto certamente beneficiarão, inclusive, as universidades de São Tomé.”

Avaliado em cerca de 134 mil euros, o projeto não só assegura a preservação do acervo, mas também reflete um compromisso com a valorização do patrimônio cultural do país.

José Bouças