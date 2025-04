Fundação Micondó deu a Java o primeiro posto médico para atender 1000 pessoas

A roça Java está a renascer dos escombros, pelas mãos da Fundação Micondó. O projecto de reabilitação do património arquitectónico, histórico, e cultural da roça é um contributo para o desenvolvimento integrado de 9 comunidades agrícolas isoladas no centro da ilha de São Tomé.

José Varela residente em Abade, roça vizinha de Java, enumerou as comunidades cujos habitantes passam a ter um centro de saúde perto de casa. Platô, São Januário, Roça Nova, etc.

FOTO : Interior do Posto de Saúde de Java

A população está mais confiante, com a inauguração do primeiro posto de saúde em Java, transmite confiança à população das 9 roças, que antes tinha que percorrer vários quilómetros para ter acesso à assistência médica na cidade da Trindade, capital do distrito de Mé-Zochi.

A placa de inauguração, diz que foi o Presidente da República Carlos Vila Nova quem cortou a fita. Mas, quem esteve em Java foi o ministro da saúde Celso Matos.

«É um momento marcante para a população desta localidade e das localidades vizinhas. O nosso país tem uma cobertura a nível de assistência de saúde bastante aceitável para a nossa condição. Mas as localidades mais longínquas ainda enfrentam, esta desigualdade no que diz respeito a atenção na saúde. E este posto de saúde vem diminuir essa desigualdade», afirmou o ministro da saúde.

FOTO : Celso Matos / Ministro da Saúde

O projecto de reabilitação da roça é integrado. Tem as pessoas como o principal alvo. Os moradores já começaram a ser formados em costura, informática, língua francesa e secretariado.

Jean Pièrre Bensaid, Presidente da Fundação Micondó é também cônsul de São Tomé e Príncipe em Marselha-França.

«Para mim é um sonho. Um sonho de que a pobreza não é uma certeza. Podemos vencer quando estamos juntos», declarou Bensaid.

O Presidente da Fundação, destacou que Micondó é composto por gentes de França, de Portugal e de São Tomé.

FOTO : Jean Pièrre Bensaid / Presidente da Fundação Micondó

O património histórico e arquitectónico está a ser recuperado para fomentar o turismo ecológico. A casa grande, residência do antigo Patrão de Java, é um dos edifícios emblemáticos que está a ser restaurado para acolher os visitantes.

«A casa grande que é um bom exemplo da arquitetura colonial vai ser reconstruída. Vamos fazer juntos. Vamos apresentar para os turistas uma roça com a casa de Patrão de qualidade como foi no passado», assegurou Jean Pièrre Bensaid.

Com as infra-estruturas arruinadas, e as terras de cacau abandonadas, o XVIII governo da ADI liderado pelo ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada decidiu em 2023 conceder Java à Fundação Micondó.

Abel Veiga