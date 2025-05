Fórum Internacional de Jornalistas russos e africanos alusivo ao 80º Aniversário da Grande Vitória e aos Defensores da Pátria

No dia 29/04/2025 realizou-se o Terceiro Fórum Internacional de Jornalistas russos e africanos. Este ano, o Fórum foi dedicado ao 80º Aniversário da Grande Vitória e ao Ano do Defensor da Pátria. O Fórum decorreu no Centro Multimédia da Faculdade de Jornalismo da Universidade Estatal de Moscovo Lomonosov.

A presente Actividade foi organizada pelo Clube Russo-Africano da Universidade Estatal de Moscovo Lomonosov, em parceria com a Faculdade de Jornalismo, a Faculdade de Processos Globais, a Fundação de Diplomacia Pública, com apoio do Secretariado do Fórum de Parceria Rússia-África (Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação da Rússia).

As palavras de boas-vindas foram pronunciadas pela Vice-Presidente do Clube Russo-Africano da Universidade Estatal de Moscovo Lomonosov, a Decana da Faculdade de Jornalismo da Universidade Estatal de Moscovo Lomonosov, Senhora Elena L. Vartánova; pelo Secretário Executivo do Clube, o Presidente da Comissão de Segurança Pública e Diplomacia Pública do Conselho das Nacionalidades junto do Governo de Moscovo, Senhor Alexandre F. Bérdnikov; pelo Presidente da Comissão de Relações com as Diásporas e os Meios de Comunicação Social do Clube, o Presidente da Diáspora camaronesa na Rússia, Senhor Luis Gowend; pelo Chefe do Departamento Internacional do Sindicato dos Jornalistas da Rússia, Senhor Timur V. Chafir, assim como pelo Chefe do Filial do Clube Russo-Africano da Universidade Estatal de Moscovo Lomonosov no Burkina Faso e noutros países da Confederação dos Estados do Sahel, o ex-Adido de Cultura da Embaixada do Burkina Faso na Rússia, Senhor Daniel Sawadogo Timbkyeta.

O Fórum contou com a presença de Representantes de Embaixadas africanas:

Senhora Cecile Heppes, a Conselheira da Embaixada Sul-africana, Senhora Vivalda Cândida Marques Miguel, a Segunda Secretária da Embaixada Angolana, Senhor Joaquim Paulo da Conceição, o Adido de Imprensa da Embaixada Angolana, Senhora Sónia Farahnaz Benmaza, a Ministra Plenipotenciária da Embaixada Argelina, Senhor Mursi Awad Mursi Taha, o Terceiro Secretário da Embaixada Sudanesa.

Em nome do Primeiro Vice-Presidente do Clube, o Decano da Faculdade de Processos Globais da Universidade Lomonosov, Senhor Ilia V. Iliin, o Senhor Alexandre F. Bérdnikov transmitiu aos Participantes do Fórum as palavras de saudação.

A Decana da Faculdade de Jornalismo da Universidade Lomonosov, Senhora Elena L. Vartánova, deu as boas-vindas calorosas aos Participantes e observou que o Fórum se estabeleceu firmemente como uma plataforma aberta e autorizada, em que se tomam decisões importantes da agenda russo-africana.

O Senhor Luis Gowend fez um apelo aos jornalistas russos, africanos e de outros países para que se conectassem activamente à plataforma de mídia RUSAFROMEDIA.RU, que é um recurso de informações exclusivo criado pelo Clube Russo-Africano da Universidade Lomonosov, o recurso que tem todas as oportunidades para a troca de informações aberta e honesta.

No seu discurso, o Chefe do Departamento Internacional do Sindicato dos Jornalistas da Rússia, Senhor Timur V. Chafir, expressou o seu total apoio ao Fórum e enfatizou a importância de tais actividades, em que jornalistas de diferentes países e continentes podem trocar livremente opiniões, discutir abertamente, analisar, concordar e fortalecer a cooperação internacional no domínio dos meios de comunicação social.

O Chefe do Filial do Clube Russo-Africano da Universidade Lomonosov no Burkina Faso e noutros países da Confederação dos Estados do Sahel, o ex-Adido de Cultura da Embaixada do Burkina Faso na Rússia, Senhor Daniel Sawadogo Timbkyeta, ressaltou a importância do Fórum para os africanos, especialmente para os finalistas das universidades soviéticas e russas, que são a ponte de amizade entre a Rússia e a África.

O Senhor Nikolái A. Sologubóvski, membro do Sindicato dos Jornalistas da Rússia, correspondente de guerra do jornal “Moskóvski Komsomólets” (O Komsomól de Moscovo), “Mejdunaródnaia Jízn’” (Vida Internacional), autor de livros é exposições fotográficas sobre os pontos quentes, dirigiu-se aos jornalistas jovens, expressando a opinião de que o jornalismo não é uma profissão, mas um estado de espírito. O Senhor Nikolái A. Sologubóvski sublinhou que considera que os Militares africanos que deram a vida pela vitória sobre o fascismo, bem como os Soldados e Oficiais russos que combateram na Segunda Guerra Mundial no Continente africano, foram imerecidamente esquecidos. O Palestrante convidou os Participantes do Fórum a apoiarem a iniciativa de criar em Moscovo uma Praça dos Heróis Africanos da Segunda Guerra Mundial, incluindo tanto africanos, como Combatentes soviéticos, e entregou aos Organizadores da Actividade um projeto de texto de um apelo à Duma Estatal da Federação da Rússia sobre esta questão.

O Senhor Gené Dramane, Correspondente de guerra do canal nacional de Rádio e Televisão do Burkina Faso (Radiodiffusion Télévision du Burkina-RTB), afirmou que, na aguda situação político-militar do seu país, a luta na frente da informação se tornou um dos temas mais importantes da estratégia nacional promovida pelo Governo. Foram criadas formações especiais para a mídia, batalhões de combatentes da informação no domínio da comunicação. Trata-se, na verdade, de unidades militares-jornalistas, que estão em todas as brigadas das Forças Armadas e das Forças de Reação Rápida, para que os correspondentes militares possam combater nas frentes de informação da guerra antiterrorista. O palestrante considera que se trata de uma iniciativa muito oportuna e importante, uma vez que perder batalhas de informação conduz inevitavelmente a perder batalhas reais.

O Senhor Issa Diawara, blogueiro e especialista em geopolítica do Mali, sublinhou que, quando os meios de comunicação social oficiais estão completamente ocupados pelos colonizadores imperialistas, como foi o caso até há pouco tempo no seu país, o trabalho dos blogueiros nas redes sociais, que podem relatar com veracidade os acontecimentos, explicar as causas e os efeitos às pessoas e expor informações falsas, é de particular importância. Citou exemplos específicos em que as informações divulgadas pelos blogueiros nas redes sociais salvaram comunidades inteiras de ataques terroristas.

O Senhor Serguéi V. Epíchquin, Director-Geral do grupo internacional da empresa “Center Anti-Terror-Orel”, membro do Sindicato dos Jornalistas da Rússia, enviou ao Fórum o seu relatório, que foi lido em seu nome por Svetlana N. Tingáieva, viúva do seu camarada de combate Oleg Tingáiev. O seu marido foi morto no Iraque, numa missão de manutenção da paz. Durante o seu discurso, foram apresentadas fotografias exclusivas do arquivo militar do S. V. Epíchquin. O relatório sublinhou particularmente o perigo do trabalho dos jornalistas militares, muitos dos quais dão a vida para garantir que a verdade sobre os trágicos acontecimentos seja vista por milhões de pessoas.

Os participantes do Fórum honraram a memória de todos os Correspondentes de guerra falecidos com um minuto de silêncio.

O Senhor Ígor E. Krugovykh, Presidente do Movimento Internacional “Peacebuilding” (Construção da Paz), sublinhou que o objetivo mais importante das actividades em todas as esferas é alcançar uma paz duradoura e estável, baseada nos princípios da igualdade, do respeito mútuo e da cooperação abrangente entre países e povos. O perito sublinhou a importância da informação preventiva, através da qual os processos de paz devem ser construídos. O Senhor Ígor E. Krugovykh apresentou aos participantes a “Agenda para a Paz” do Clube Russo-Africano da Universidade Lomonosov. Sugeriu também a realização de um concurso de trabalhos jornalísticos e infantis e juvenis dedicados à visão do futuro do seu povo, país, continente e da nova ordem mundial em geral, e os resultados do qual deveriam ser anunciados durante o Concurso Internacional para Jornalistas russos e africanos: “Correspondentes de Guerra Russos e Africanos nas Frentes de Guerras Mundiais e Conflitos Armados”.

O Senhor Oleg Blokhin, Correspondente de guerra e blogueiro, estando na África, deu as boas-vindas aos participantes do Fórum, onde está envolvido na organização do trabalho de um meio de comunicação social russo. De acordo com Oleg Blokhin, a África é um continente ao qual se quer sempre regressar. O Correspondente militar acredita que a tarefa do jornalismo militar não é apenas relatar os acontecimentos, mas também mostrar a missão da Rússia na África. “Não estamos apenas a ajudar a pôr fim aos conflitos, mas também a prestar assistência pós-guerra. Não podemos permitir uma situação em que a guerra é ganha mas a paz é perdida. A nossa tarefa é ajudar os povos da África a restaurar a economia, a fortalecer os Estados para que não se repitam as guerras”, afirma Oleg Blokhin.

O Senhor Ilia L. Chérchnev, Director de Programas do Clube Russo-Africano da Universidade Lomonosov, Presidente da Fundação de Diplomacia Pública, Professor Associado da Faculdade de Processos Globais, propôs a criação da Escola Africana de Diplomacia Pública Preventiva, o objetivo da qual seria ajudar os povos africanos em situações de crise a harmonizar as relações inter-étnicas, inter-religiosas e civis, para ajudar a reduzir o nível de conflito nas sociedades africanas. A Rússia está pronta a oferecer à África tecnologias sociais eficazes para reforçar as relações inter-étnicas e formar uma identidade pan-africana. O orador também convidou o público a conhecer a rede social de nova geração “AFREE”. Nela, os jovens russos e africanos poderão comunicar e trocar informações, encontrar conteúdos interessantes, fazer novas amizades e bons contactos.

O Senhor Ramil M. Latypov, Director do Centro de Análise de Ameaças Terroristas (CAAT), considera que o fator fundamental de proteção contra o terrorismo de informação é a presença direta na zona de possíveis acções terroristas de informação e propaganda. De acordo com o orador, a presença dos meios de comunicação social russos na África é actualmente muito reduzida. A barreira linguística e a falta de financiamento específico suficiente tornam-se um critério ameaçador que leva a uma perda no confronto de informação e propaganda com o Ocidente. Na opinião do orador, a falta de presença informativa dos meios de comunicação social russos na África pode ser compensada pela criação de estruturas conjuntas de comunicação social, tanto estatais como em rede. O relator concluiu que só aumentando as forças e os meios de contra-acção informativa é que a Rússia poderá manter a sua posição no Continente.

O Doutor Yves Ekoue Amaizo, Perito permanente do Clube Russo-Africano da Universidade Lomonosov, Director do Centro de Análise “Afrocentricity Think Tank” no Togo, salientou o papel do Clube na divulgação de informações verdadeiras e imparciais sobre os acontecimentos mundiais na África. Comentando as particularidades dos meios de comunicação modernos, o orador observou que um grande problema é a desunião nos meios de comunicação, a contaminação do campo informativo com informações falsas. O perito sublinhou a inadmissibilidade da distorção de factos históricos, quando os meios de comunicação ocidentais tentam minimizar e, por vezes, até excluir o papel da URSS e da Rússia na vitória sobre o fascismo na Segunda Guerra Mundial.

O Senhor Maxim V. Réva, Editor-Chefe Adjunto da Agência de Notícias “African Initiative” (Iniciativa Africana), falou das suas viagens à zona da Operação Militar Especial russa e dos encontros com militares na linha da frente, graças aos quais se apercebeu de que a façanha dos jornalistas militares é captar a autenticidade dos acontecimentos e das pessoas que fazem literalmente a história. Comentando a interacção de informação entre a Rússia e a África, o Senhor Réva salientou algumas dificuldades, como a falta de acesso à Internet na África. Os habitantes de muitas regiões ainda só tomam conhecimento das notícias pelo rádio ou pela televisão, e estes recursos carecem frequentemente de liberdade de expressão e dependem do governo, que, por sua vez, promove os interesses dos seus senhores ocidentais.

A Senhora Yúlia Kazakóva, Professora da Universidade Nacional de Pesquisa “Escola Superior de Economia”, salientou a importância de atrair jovens jornalistas, incluindo os da comunidade estudantil, para a cobertura de eventos importantes. A oradora referiu que os jovens jornalistas são muito úteis na criação de formatos modernos de apresentação de materiais históricos, como mapas interactivos e formatos de jogos, que são os mais próximos e compreensíveis para o público jovem.

O Doutor Ratnesh Dwivedi, Professor de Ciências Políticas da Índia, falou sobre a sua visão de como a mídia russa pode influenciar os processos de construção de paz global. O orador considera particularmente importante atrair um grande público de países hostis para as fontes de informação russas, a fim de mudar a opinião das pessoas e reavaliar os padrões que lhes são apresentados pelos seus Governos.

O Senhor Gleb Ervier, Correspondente de guerra, acredita que o mais importante no trabalho de um jornalista, especialmente no jornalismo militar, é não esconder os problemas reais que existem nos departamentos militares, mas, pelo contrário, tentar chamar a atenção para esses problemas através de reportagens honestas e imparciais, especialmente se isso puder salvar vidas em locais de operações de combate. O orador expressou a opinião de que um correspondente na linha da frente se torna um diapasão moral, pesando todos os riscos, tentando manter o equilíbrio, por um lado, não causar danos e, por outro lado, mostrar a situação real para ajudar a resolver este ou aquele problema como resultado.

A Senhora Valéria A. Khmara, Editora-Chefe dos canais do Telegram, tais como “África”, “Primavera Africana”, bem como do canal da Associação de Energia Afro-Russa do Centro Internacional de Promoção de Negócios, acredita que, para transmitir informações verdadeiras e competentes sobre a África, é necessário ter conhecimentos sobre as peculiaridades do Continente, a história dos países africanos, o contexto histórico dos acontecimentos actuais.

A Senhora Victória A. Smoródina, Editora-Chefe da “International Reporters” (Repórteres Internacionais), uma agência de notícias que reúne correspondentes de guerra estrangeiros que trabalham na Rússia, considera a oposição dos serviços de inteligência ocidentais, especialmente os franceses, um problema grave na construção da interação de informações entre a Rússia e a África. A este respeito, segundo a autora do relatório, é inaceitável a insuficiente atenção da Rússia às comunicações estratégicas em África, que incluem os novos meios de comunicação social, tais como o cinema, a música, a literatura, o teatro, os livros, por outras palavras, todas as áreas que estabelecem laços geracionais e o chamado código cultural. A Rússia deve envidar todos os esforços para criar esta paisagem cognitiva na África, a fim de ganhar a guerra da informação pelas mentes dos africanos.

A Senhora Victória A. Smoródina foi apoiada pelo próprio Correspondente da “International Reporters” (Repórteres Internacionais) no Mali, Senhor Tidian Bamadio, que confirmou que os jornalistas africanos carecem de briefings de imprensa sistemáticos, conferências de imprensa, serviços de imprensa abertos dos gabinetes de representação dos ministérios e agências russos e outras fontes de informação russas abertas.

O Senhor Vladimir V. Anikóvitch, Director do Departamento de Projetos Especiais da Holding de Mídia “Regiões da Rússia”, enfatizou que a memória histórica e o trabalho com ela é uma arma factual. De acordo com o palestrante, a tarefa dos jornalistas profissionais é identificar e usar fatos históricos para fortalecer a interação no campo da informação entre a Rússia e a África. Para isso, o espaço científico e educacional da Universidade Estatal de Moscovo Lomonosov e da Universidade Nacional de Pesquisa “Escola Superior de Economia” como plataformas para pesquisa histórica conjunta com organizações científicas africanas é muito importante, para que estudantes e pós-graduados possam trabalhar com esses materiais no futuro. O palestrante propôs a criação de um grupo de trabalho para essa interação, que também incluiria a holding de mídia “Regiões da Rússia”, para monitorar, analisar e prever a interação russo-africana, a fim de identificar ameaças estratégicas que impedem as iniciativas da Rússia na África.

O Senhor Alexandre F. Bérdnikov, comentando o discurso do seu colega, sugeriu que o Senhor Vladimir V. Anikóvitch se tornasse membro do Clube Russo-Africano da Universidade Lomonosov para desenvolver actividades conjuntas nesta área.

O Chefe da Casa Russa em Dar es Salaam (Tanzânia), Senhor Alexandre A. Evstigneev, que também tem experiência como correspondente militar, enfatizou a importância do trabalho dos blogueiros, que muitas vezes podem fornecer mais informações do que os representantes da mídia oficial. Na opinião do palestrante, a África precisa de jornalistas-analistas, incluindo aqueles especializados em questões militares. O palestrante ressaltou a necessidade crítica da presença na África de agências de notícias russas, que são lamentavelmente inexistentes no Continente e, nesse sentido, a questão do financiamento dessas estruturas é aguda.

O Senhor Serguéi N. Tchesnokóv, Perito Permanente do Clube Russo-Africano da Universidade Lomonosov, Académico da Academia de Ciências e Artes de Petróvskaia, intitulou o seu relatório “Eu aprenderia russo só para…”. O orador falou sobre o concurso de redação com o mesmo nome, que se realizou em universidades e no qual participaram estudantes de muitos países da África e do mundo. O orador expressou a opinião de que os povos da Rússia e da África têm uma grande necessidade mútua de comunicar entre si, tanto nas esferas económica e humanitária-cultural, como nas questões de segurança. O orador apresentou um projeto-piloto que foi lançado na Universidade Estatal de Chambaga, no Uganda, para ensinar russo a professores, conferencistas, docentes e estudantes de pós-graduação, que mais tarde poderão ensinar jovens africanos.

O Senhor Mohammed Awal Farid, jornalista e apresentador do podcast “Moscow Mingle: Contos de Estudos Internacionais em Moscovo”, fez uma apresentação sobre o tema da Segunda Guerra Mundial, com imagens documentais dos campos de batalha e do histórico Desfile da Vitória realizado no dia 24 de Junho de 1945 na Praça Vermelha em Moscovo para comemorar a vitória da URSS sobre a Alemanha na Grande Guerra Patriótica. Durante a apresentação, Mohammed Awal Farid recitou um poema de guerra da poetisa soviética Yúlia Drúnina em russo. O orador sublinhou que é extremamente importante transmitir à geração mais jovem de africanos factos históricos fiáveis sobre o grande papel da URSS e da Rússia na vitória sobre o fascismo.

O Senhor Juan Manuel Rincón, jornalista colombiano presente na Actividade, deu as boas-vindas aos participantes e enfatizou a importância de tais plataformas para o desenvolvimento de instrumentos de interação entre países e povos. O nosso colega colombiano ficou entusiasmado com a criação do Clube Russo-Latino-Americano na Faculdade de Processos Globais da Universidade Lomonosov e apoiou esta iniciativa, que contribui para o fortalecimento dos laços abrangentes entre a Rússia e o Sul Global.

Para concluir, o Senhor Basi Abbakar Hafiz Abdelshafi, Chefe da Comissão da Juventude do Clube Russo-Africano da Universidade Lomonosov, fez um discurso. Ele agradeceu aos colegas pelos relatórios interessantes, destacando especialmente o discurso do honrado jornalista Nikolái A. Sologubóvski sobre o papel dos povos africanos na vitória sobre o fascismo, pois estes fatos ainda são desconhecidos pela maioria das pessoas na África e no mundo. O Senhor Basi Hafiz expressou confiança de que os povos da África têm um sentimento de gratidão à Rússia e à antiga URSS pela sua ajuda na conquista da independência de muitos Estados africanos. Este sentimento de gratidão, de acordo com o Palestrante, é um terreno fértil no qual se pode basear e reforçar a cooperação abrangente entre a Rússia e a África.

Um chá amistoso marcou o encerramento do Fórum.

FONTE : CLUB Rússia – África da Universidade Lomonosov de Moscovo