“Prendem todos, menos os culpados”: Povo saiu às ruas contra a prisão do advogado Miques

Manifestação denuncia arbitrariedades no sistema de justiça e chama detenção de Miques Bonfim de “jogada suja”

A paciência do povo tem limites — e nesta quarta-feira ela estourou. Um mar de gente ocupou as ruas da capital para gritar, (chamam de “meia dúzia” o grito de mais de 200 vozes que ecoou nas ruas), sem rodeios, o que muitos já murmuravam nos bastidores: a prisão do advogado Miques Bonfim não é justiça, é retaliação. E o país começa a acordar.

A manifestação, que começou no Campo de Reboque, atravessou pontos-chave da cidade como o mercado Coco-Coco e a Rua Barão de Água Izé, reunindo vozes indignadas, cartazes inflamados e uma certeza comum — algo está muito errado no sistema judicial são-tomense.

“Estão a usar o poder para calar quem pensa diferente. Hoje é o Miques, amanhã pode ser qualquer um de nós”, bradou ao megafone um dos organizadores. E a frase ecoou como aviso: ninguém está seguro quando a justiça é usada como arma política.

Familiares, ativistas e cidadãos comuns marcaram presença e não economizaram nas palavras. Jamila Batista, esposa do advogado detido, emocionou os presentes: “Ele está preso por ter coragem. Porque não baixou a cabeça, porque denunciou o que muitos têm medo de dizer.”

A acusação? Um suposto abuso sexual que, segundo os manifestantes, carece de provas concretas e foi politicamente orquestrada. “Isso não é justiça, é teatro. E dos piores”, disse o jornalista Genisvaldo Nascimento, um dos rostos mais ativos na mobilização.

Para muitos, o que está em jogo vai além da liberdade de Miques Bonfim. Está em causa a liberdade de expressão, o direito à crítica, o valor da democracia. “Estamos a ser governados por um sistema que prende os que incomodam e protege os que deviam estar atrás das grades”, apontou uma jovem universitária durante o protesto.

Apesar da carga explosiva da manifestação, tudo correu sem violência. Mas a mensagem foi clara como água: o povo está de olhos abertos — e com a garganta afinada.

O recurso da defesa já foi submetido ao Supremo Tribunal. Mas nas ruas, a sentença popular já foi lida: ou se faz justiça com seriedade, ou o país continuará a gritar.

Waley Quaresma