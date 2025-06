Voluntários na Linha da Frente: “Cinco Irmãos” reforça ações de saúde comunitária

Numa manhã marcada por compromisso e esperança, o Ministério da Saúde entregou esta quinta-feira, 19 de junho, novos equipamentos às equipas do projeto comunitário “Cinco Irmãos”, uma iniciativa que tem vindo a transformar o rosto da saúde pública nos bairros e comunidades mais vulneráveis de São Tomé e Príncipe.

Sob o olhar atento de líderes comunitários e técnicos de saúde, a cerimónia decorreu no Centro Nacional de Endemias e simbolizou mais do que um simples reforço logístico. Foi, na verdade, um reconhecimento ao papel fundamental que os voluntários desempenham na prevenção de três das doenças mais persistentes do país: o paludismo, a tuberculose e a hepatite C.

Entre os materiais entregues — mochilas, capas de chuva, botas e coletes — o destaque vai para a autonomia e dignidade operacional que agora se reforça. Equipados, os agentes comunitários podem continuar o seu trabalho em áreas de difícil acesso, muitas vezes sob chuvas intensas ou sol escaldante.

Lançado há cerca de dois anos, o projeto “Cinco Irmãos” nasceu com um propósito simples, mas poderoso: chegar antes que a doença chegue. Porta a porta, conversa a conversa, os voluntários percorrem aldeias e bairros para partilhar informações essenciais sobre prevenção, diagnóstico precoce e cuidados de saúde.

“Ninguém fica para trás quando o conhecimento chega. O que fazemos é dar poder às pessoas para se protegerem e cuidarem umas das outras”, afirma Braulia Costa, voluntária veterana do projeto.

Com uma abordagem que mistura escuta ativa, empatia e informação técnica, a equipa já conseguiu detetar precocemente vários casos de tuberculose, encaminhar pessoas com sintomas de hepatite para exames e reforçar o uso de mosquiteiros impregnados contra o paludismo.

O projeto está alinhado com os objetivos sanitários internacionais que preveem a eliminação do paludismo até 2030 e o controlo eficaz da tuberculose e do vírus da hepatite C até 2035. A luta, no entanto, exige mais do que metas — exige meios e pessoas.

“Esta entrega representa um passo firme na consolidação das ações de base comunitária. São as comunidades que fazem a diferença quando bem informadas e mobilizadas”, reforçou Bonifácio Sousa, diretor do Centro Nacional de Endemias.

Em zonas como Água Grande, Mé-Zóchi e Lembá, as histórias acumulam-se. Uma mãe que aprendeu a reconhecer os sintomas de malária e salvou o filho a tempo. Um agricultor que foi convencido a fazer o teste de tuberculose e iniciou tratamento gratuito. Um grupo de jovens que agora distribui mensagens de saúde durante atividades culturais.

Essa proximidade com o cidadão comum é o que diferencia o “Cinco Irmãos”. Não se trata apenas de distribuir panfletos, mas de criar confiança — algo que, num contexto onde a desinformação ainda é um grande obstáculo, vale tanto quanto um medicamento.

Com o reforço de hoje, as autoridades esperam expandir o alcance da iniciativa e consolidar os resultados já alcançados. A aposta na saúde comunitária é, cada vez mais, uma resposta concreta às limitações dos sistemas formais, especialmente em zonas afastadas dos centros urbanos.

“O nosso sonho é que cada cidadão seja um agente de saúde dentro da sua casa”, resume Braulia com um sorriso, pronta para vestir o colete, pôr a mochila às costas e seguir para mais uma jornada de sensibilização.

