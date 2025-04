Primeira Dama levou incentivo de Vida Nova as crianças de todas as regiões

Na câmara do distrito de Lembá – região norte da ilha de São Tomé, o incentivo financeiro para apoiar a educação das meninas foi distribuído na companhia do Presidente da Autarquia, Guilherme Inglez.

O distrito de Lembá é considerado como uma das regiões mais pobres do país. O elevado consumo do álcool, desvia recursos que deveriam ser aplicados na educação das crianças. A violência doméstica ganha força no seio de famílias, onde os pais são dominados pelo alcoolismo.

A Fundação Vida Nova liderada pela primeira Dama de São Tomé e Príncipe distribuiu recursos para apoio escolar das meninas. 5510 dobras, cerca de 220 euros, para garantir que as meninas selecionadas continuem a estudar, e muitos mais ainda, para serem beneficiárias da ajuda nos próximos anos lectivos.

«Doravante, este apoio da fundação será prestado anualmente até que as beneficiadas concluam a 12ª classe, desde que retenham bom aproveitamento escolar», realçou a câmara distrital de Lembá.

Antes de Lembá, a caravana da Fundação Vida Nova passou pelo distrito de Lobata, onde foi realizado o mesmo exercício com a colaboração da autarquia local, na cidade de Guadalupe, a capital do distrito de Lobata.

De distrito a distrito, incluindo a região autónoma do Príncipe, a parceria entre a Fundação Vida Nova e a Fundação Merck, deu incentivo escolar a um total de 40 meninas.

Numa das cerimónias de entrega da ajuda financeira às mães das alunas, a primeira-dama sensibilizou as mulheres a serem pro-activas, para assim serem também dignificadas pelos maridos.

Abel Veiga