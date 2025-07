“De Passagem “, um drama de 2003 no Cine Brasil

Está semana será exibido o filme “De Passagem “, um drama de 2003 dirigido por Ricardo Elias.

Sinopse:

Jeferson (Sílvio Guindane) e Washington são irmãos e amigos de Kennedy desde crianças. Quando crescem Jeferson entra no Colégio Militar do Rio de Janeiro, enquanto que Washington e Kennedy entram para o tráfico de drogas. Após receber a notícia da morte de Washington, Jeferson volta a São Paulo e, juntamente com Kennedy, sai numa viagem pela cidade procurando o corpo de Washington. Nesta viagem Jeferson e Kennedy lembram um acontecimento importante do passado.

Cine Brasil

️ Filme: ” De Passagem “

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 25 de julho

Horário: 18h

Venha e participe!