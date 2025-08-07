EMAE confirma viabilidade elétrica para hospital em Ferreira Governo

A Empresa de Água e Eletricidade (EMAE) confirma que a instalação de uma linha de fornecimento dedicada ao novo hospital nacional, a ser construído em Ferreira Governo, será tecnicamente viável e economicamente acessível. A garantia foi dada pelo diretor de eletricidade da empresa, Clério Boa Esperança, que acompanhou a visita do ministro Gareth Guadalupe aos terrenos.

Segundo o responsável, a proximidade da área escolhida a uma linha de distribuição de média tensão, a menos de 500 metros, facilita significativamente a instalação de um Posto de Transformação (PT) exclusivo para o hospital. “A infraestrutura elétrica da EMAE já existente vai permitir uma ligação eficiente com custos reduzidos”, afirmou Clério Boa Esperança.

Além disso, a zona de Ferreira Governo está próxima de um dos postos de corte mais importantes do sistema elétrico nacional, ligado diretamente à central de Santo Amaro. Essa condição estratégica permitirá à EMAE oferecer alimentação prioritária ao hospital, com garantia de estabilidade e resposta rápida em caso de falhas ou necessidades especiais. “A localização permite garantir uma linha própria, estável e segura, pensada para o funcionamento ininterrupto de um hospital moderno”, concluiu o diretor.

Durante a visita, o Ministro do Estado da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, reforçou que a escolha da nova localização responde a critérios técnicos e não políticos. “Este não é um projeto para um governo. É um compromisso com o futuro da saúde pública em São Tomé e Príncipe”, disse.

O ministro sublinhou ainda que a decisão foi tomada com base em pareceres especializados e estudos de viabilidade: “Estamos a ouvir os técnicos, a avaliar o terreno, a ponderar a logística. O objetivo é criar um hospital que funcione e salve vidas”.

Por fim, Gareth Guadalupe afirmou que a clareza do processo é fundamental para garantir o apoio dos parceiros internacionais. “Cada decisão que tomamos tem um propósito. Queremos mostrar que estamos preparados para executar um projeto de referência, com responsabilidade e visão estratégica”, completou.

Waley Quaresma