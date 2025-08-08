Este ano marca o 80o aniversário da vitória na Guerra Antifascista Mundial e da fundação das Nações Unidas.

Há oitenta anos, diante das forças sombrias e malignas do fascismo, pessoas de diferentes países, nações, sistemas sociais e ideologias se uniram e, através de tremendo sacrifício, garantiram o triunfo da justiça e da paz, marcando o início de um novo capítulo na reconstrução pós-a ordem mundial da guerra e a busca de uma paz duradoura para a humanidade.

Ao longo dos últimos 80 anos, sob os temas da paz e do desenvolvimento e impulsionada por ondas de inovação científica e tecnológica, a civilização humana tem desfrutado de prosperidade sem precedentes, o mundo tornou-se mais interligado do que nunca, e a humanidade tornou-se cada vez mais uma comunidade com um futuro compartilhado que compartilha de saudades e tristezas.

Hoje, 80 anos depois, as transformações do mundo não vistas em um século estão se desenrolando a um ritmo mais rápido. As mudanças do mundo, dos nossos tempos e da trajetória histórica estão ocorrendo de maneiras como nunca antes. Mais uma vez, a humanidade chegou a uma encruzilhada de unidade ou divisão, diálogo ou confronto, cooperação ganha-ganha ou jogos de soma zero.

Como representantes da juventude de todo o mundo, prezamos profundamente a paz e entendemos as responsabilidades carregadas pela nossa geração. Somente valorizando a paz e defendendo a unidade pode a humanidade abraçar um futuro mais brilhante. Para este fim, lançamos solenemente esta Iniciativa Mundial da Juventude pela Paz, apelando aos jovens de todo o mundo a se unirem para salvaguardar a paz, promover o desenvolvimento e moldar nosso futuro compartilhado.

Apelamos à juventude para defender a paz mundial. A história não deve ser distorcida; a justiça deve ser mantida e a paz salvaguardada. Os jovens de todas as nações devem aprender com a história e tomar medidas concretas para defender a paz, opor-se a todas as formas de guerra e violência e rejeitar o unilateralismo, o hegemonismo e o protecionismo. Juntos, devemos defender os resultados duramente conquistados da vitória na II Guerra Mundial, salvaguardar o sistema internacional com as Nações Unidas no seu núcleo e a ordem internacional baseada no direito internacional, e colocar em prática um verdadeiro multilateralismo, contribuir com força juvenil para a causa da paz global.

Apelamos aos jovens para serem pioneiros na aprendizagem mútua entre as civilizações. Para salvaguardar a paz mundial, devemos primeiro construir defesas de paz em nossas mentes. Os jovens de todas as nações devem defender os princípios da igualdade, da aprendizagem mútua, do diálogo e da inclusão entre as civilizações e permitir que os intercâmbios culturais transcendam o distanciamento, a aprendizagem mútua transcende os conflitos e a convivência transcende os sentimentos de superioridade, contribuir com a sabedoria da juventude para promover a harmonia entre as civilizações e aprofundar a amizade entre os povos.

Apelamos aos jovens para que defendam a cooperação ganha-ganha. O desenvolvimento é a pedra angular da paz. Os jovens de todas as nações devem aderir à filosofia da cooperação ganha-ganha e do desenvolvimento comum. Fazendo pleno uso de mecanismos e plataformas multilaterais e regionais, devemos aprofundar e expandir a cooperação juvenil, participar ativamente na implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e dos resultados da Cúpula do Futuro, dar um novo impulso à superação das diferenças globais de desenvolvimento e promover o crescimento global inclusivo e equitativo.

Apelamos aos jovens para que lidem com as mudanças climáticas. A mudança climática representa uma ameaça à nossa casa compartilhada na Terra. Os jovens de todas as nações devem agir no espírito de “promover a solidariedade global” e se envolver ativamente em ações climáticas globais, para demonstrar o compromisso dos jovens em fornecer soluções inovadoras para a crise climática, melhorando a governança ecológica global, e enfrentar desafios internacionais lado a lado.

Apelamos à juventude para promover “tecnologias para o bem social.” Enquanto os avanços tecnológicos trazem oportunidades para a paz, eles também apresentam novos desafios. Os jovens de todas as nações devem estar na vanguarda dos campos emergentes, como a inteligência artificial, assumir responsabilidades e trabalhar para o objetivo de que os avanços tecnológicos beneficiem toda a humanidade e que o desenvolvimento digital permaneça inclusivo, contribuir com soluções jovens para melhorar a governança global de tecnologia e construir um futuro global inclusivo, justo e sustentável.

Oitenta anos atrás, nossos antecessores iluminaram as trevas com unidade. Oitenta anos depois, cabe a nós, os jovens, definir o futuro através da ação. Tomemos o 80o aniversário da vitória na Guerra Antifascista Mundial e a fundação das Nações Unidas como um novo ponto de partida, unindo-nos pela paz e trabalhando lado a lado pelo futuro compartilhado da humanidade!