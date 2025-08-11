Combate à desertificação na Mongólia Interior

Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

A Região Autónoma da Mongólia Interior é um bom exemplo de preservação ambiental na China. Diante das adversidades da natureza, as autoridades compreenderam bem a necessidade de multiplicar as iniciativas para preservar os recursos naturais existentes e lutar também contra a desertificação.

Em Horqin, o Escritório de Florestas e Pastagens, em colaboração com as empresas e a população local, iniciou um grande programa de reflorestamento chamado Floresta da Formiga. A iniciativa de reflorestamento, lançada em 2019, transformou radicalmente a antiga paisagem arenosa e desértica da aldeia de Hatubuqi.

Em seis anos de trabalho, foram plantadas mais de 400.000 árvores diversas como caragana, espinheiro-mar, damasco, olmo e xanthocère, segundo as explicações do agente do escritório de florestas e pastagens de Horqin, Feng Xuezhen. Agora, é uma floresta que se estende até ao horizonte, constituindo uma barreira impressionante contra o avanço do deserto.

De acordo com os dados dos responsáveis do projeto de reflorestamento, de 2019 a 2024, foram mobilizados mais de 88 milhões de yuans para a reflorestação de cerca de 7.000 hectares. Além de contribuir para a proteção do meio ambiente, este projeto apoia ativamente o desenvolvimento local. Criou importantes oportunidades de emprego e benefícios económicos para os habitantes.

Muitos locais foram utilizados para a manutenção e proteção da floresta. A iniciativa de reflorestamento está tendo sucesso no distrito de Horqin graças ao envolvimento dos moradores na preservação do meio ambiente. Na Mongólia Interior, a cultura ecológica faz parte dos reflexos dos habitantes porque entenderam que a proteção do meio ambiente é essencial para uma qualidade de vida.

FONTE : CGTN