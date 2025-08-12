Chuva que tanta falta faz a Cabo Verde provocou 7 mortes e muitos danos materiais 

Na madrugada de segunda-feira a ilha de São Vicente em Cabo Verde foi irrigada por chuva torrencial que provocou avultados danos materiais e vítimas mortais.
Pelo menos 7 pessoas morreram em consequência da enxurrada, revelou para o Téla Nón o jornalista cabo-verdiano Eugénio Teixeira.
O governo cabo-verdiano decretou estado de calamidade e vai accionar o fundo de emergência para ajudar a Câmara Municipal de São Vicente a fazer face à situação.
«Num arquipélago com fraca precipitação – curta estação de chuvas, mas algumas vezes quando chove, provoca danos. Desta vez as consequências foram mesmo complicadas na ilha de São Vicente, que chora a perda de 7 vidas humanas, incluindo avultados danos públicos e privados», revelou o jornalista.
Abel Veiga