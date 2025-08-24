Café Quá Téla: Um Novo Espaço para a Valorização da Gastronomia São-tomense

Rogério Tusso representante da ONG Alisei, mostrou-se satisfeito com a inauguração do espaço Café Quá Téla.

“O Café Quá Téla inaugurado está sexta-feira, 22 de agosto, irá despertar curiosidade, interesse e valorização dos produtos locais. É um espaço que permite comercializar e dar visibilidade aos transformadores nacionais, além de ser uma oportunidade para cidadãos e turistas conhecerem a diversidade da nossa gastronomia. São Tomé e Príncipe tem uma das cozinhas mais ricas de África.”

Tusso recorda a parceria histórica entre a ONG Alisei e a Quá Téla, que há décadas promovem produtos locais como farinhas (banana, frutapão, matabala, mandioca), frutas secas e desidratadas.

“É uma forma de educação nutricional. Comer bem é prevenir doenças. Os nossos produtos são sem glúten, biológicos e saudáveis.”

Ruggero Tusso acrescenta que a gastronomia é chave para um turismo sustentável de qualidade, lembrando que o país conquistou em 2016 o primeiro prémio internacional de gastronomia de África.

Maria José de Assunção, presidente da ONG Quá Téla afirma que o espaço café foi criado com a intenção de promover e divulgar os produtos locais, permitindo que os clientes degustem antes de comprar. “Queremos também resgatar pratos quase esquecidos, como o fungi, o pirão e o flipote, envolvendo a camada jovem com a nossa tradição.”

Segundo Maria de Assunção, a Quá Téla já tem um histórico de engajamento com a comunidade, através de feiras, programas de rádio e visitas escolares.

“Os nossos produtos são naturais, sem químicos, bons para a saúde e acessíveis. Com criatividade, conseguimos inovar receitas com farinhas locais, em bolos, biscoitos e papas.”

Roxana Neto diz que a iniciativa é fundamental. “A nossa alimentação está cada vez mais baseada em congelados e químicos, o que não é saudável. Sempre vivemos do que é nosso e isso é melhor e mais nutritivo.”

Roxana Neto ressalta, porém, um desafio.

“Infelizmente, os produtos da terra, que deveriam ser mais baratos, acabam por ser mais caros que os importados. Isso dificulta o consumo local. O Estado deveria investir mais na produção nacional para garantir abundância e acessibilidade. Assim poderíamos consumir o natural, que é melhor para a saúde e para o país.”

Waley Quaresma