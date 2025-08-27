Sociedade

Denúncia pública

Participação /Comunicação Oficial

Assunto: Ocorrência no restaurante A Guest House com Bar e Restaurante – Distrito de Cantagalo

Eu, Nasser Ngombe Águas, engenheiro da Empresa de Água e Eletricidade – EMAE, venho por este meio comunicar o seguinte:

  1. No dia 25 de agosto de 2025, pelas 19h32, dirigi-me ao restaurante A Guest House com Bar e Restaurante Casa Cantagalo, no distrito de Cantagalo, acompanhado da Sra. Alexandra Tavares, para jantar.
  2. Após efetuarmos o pedido, fui abordado pelo gestor do espaço, José Gonçalves, que de forma hostil afirmou que eu não era bem-vindo e deveria retirar-me do restaurante, sem qualquer motivo ou fundamento.
  3. Mais tarde, pelas 20h05, chegaram ao local quatro agentes da Polícia de Cantagalo, chefiados pelo agente Ramos Pontes, que, apesar de não terem verificado qualquer distúrbio da minha parte, solicitaram a minha retirada do local a pedido do referido gestor.
  4. A situação causou-me profunda indignação, constrangimento e ofensa à minha honra, tratando-se de uma conduta abusiva e discriminatória num espaço de acesso público.

Solicito:

  • Que o Comando Distrital da Polícia de Cantagalo registe a ocorrência e ouça os agentes envolvidos como testemunhas.
  • Que a Direção do Comércio e a Direção do Turismo averiguem o comportamento do gestor, por se tratar de um estabelecimento aberto ao público sujeito a regras de licenciamento e fiscalização.

São Tomé, 26 de agosto de 2025

Nasser Ngombe Águas
Engenheiro – EMAE

  1. Pascoal Carvalho

    28 de Agosto de 2025 at 1:59

    Não ser bem-vindo num local, não requer provocação de distúrbios ou algo semelhante.
    O local é público sim como bem dizes, mas, é pertence de um privado a quem remete a liberdade e o direito de restrições e proibições.

  2. Lucas

    28 de Agosto de 2025 at 7:47

    Engenheiro em vez de andares por aí a presumir vai dar luz nas pessoas se souberes fazer

  3. Cristina Maria Da Graça Fonseca Veloso

    28 de Agosto de 2025 at 11:52

    Infelizmente também tive uma experiência deveras desagradável neste mesmo local e nunca mais voltei, nem voltarei a colocar lá os meus pés. O gestor tem atitudes incompreensíveis e intoleráveis no mundo de negócios. Enfim, mesmo uma pena que a “educação como deve ser” não chegou a todos.

  4. Manager

    28 de Agosto de 2025 at 11:56

    Também tive uma péssima experiência neste espaço, tratam muito mal os clientes. Infelizmente, o gestor não tem conhecimento necessários para gerir um espaço público.

  5. Luis pe

    28 de Agosto de 2025 at 12:18

    Você mexeu com mulher de gente?

