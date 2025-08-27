Denúncia pública

Participação /Comunicação Oficial
Assunto: Ocorrência no restaurante A Guest House com Bar e Restaurante – Distrito de Cantagalo
Eu, Nasser Ngombe Águas, engenheiro da Empresa de Água e Eletricidade – EMAE, venho por este meio comunicar o seguinte:
- No dia 25 de agosto de 2025, pelas 19h32, dirigi-me ao restaurante A Guest House com Bar e Restaurante Casa Cantagalo, no distrito de Cantagalo, acompanhado da Sra. Alexandra Tavares, para jantar.
- Após efetuarmos o pedido, fui abordado pelo gestor do espaço, José Gonçalves, que de forma hostil afirmou que eu não era bem-vindo e deveria retirar-me do restaurante, sem qualquer motivo ou fundamento.
- Mais tarde, pelas 20h05, chegaram ao local quatro agentes da Polícia de Cantagalo, chefiados pelo agente Ramos Pontes, que, apesar de não terem verificado qualquer distúrbio da minha parte, solicitaram a minha retirada do local a pedido do referido gestor.
- A situação causou-me profunda indignação, constrangimento e ofensa à minha honra, tratando-se de uma conduta abusiva e discriminatória num espaço de acesso público.
Solicito:
- Que o Comando Distrital da Polícia de Cantagalo registe a ocorrência e ouça os agentes envolvidos como testemunhas.
- Que a Direção do Comércio e a Direção do Turismo averiguem o comportamento do gestor, por se tratar de um estabelecimento aberto ao público sujeito a regras de licenciamento e fiscalização.
São Tomé, 26 de agosto de 2025
Nasser Ngombe Águas
Engenheiro – EMAE
Pascoal Carvalho
28 de Agosto de 2025 at 1:59
Não ser bem-vindo num local, não requer provocação de distúrbios ou algo semelhante.
O local é público sim como bem dizes, mas, é pertence de um privado a quem remete a liberdade e o direito de restrições e proibições.
Lucas
28 de Agosto de 2025 at 7:47
Engenheiro em vez de andares por aí a presumir vai dar luz nas pessoas se souberes fazer
Cristina Maria Da Graça Fonseca Veloso
28 de Agosto de 2025 at 11:52
Infelizmente também tive uma experiência deveras desagradável neste mesmo local e nunca mais voltei, nem voltarei a colocar lá os meus pés. O gestor tem atitudes incompreensíveis e intoleráveis no mundo de negócios. Enfim, mesmo uma pena que a “educação como deve ser” não chegou a todos.
Manager
28 de Agosto de 2025 at 11:56
Também tive uma péssima experiência neste espaço, tratam muito mal os clientes. Infelizmente, o gestor não tem conhecimento necessários para gerir um espaço público.
Luis pe
28 de Agosto de 2025 at 12:18
Você mexeu com mulher de gente?